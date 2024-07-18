北市幼兒園狼師案！家長寫信蔣萬安不回　盼不到調查報告、監視器

我是廣告 請繼續往下閱讀
林月琴說明，在2022年7月第一案家長確認有報案，警政單位24小時內就會轉知社會局家防中心，家防中心後續也有轉知教育局。且台北市教育局明明早在之前就可以依照2021年國教署函知的《教育部強化幼兒園發生性別事件通報調查處理機制》規定，請「該教保服務人員請假，暫時離開校園現場並靜候調查」，但教育局卻無積極處理。而且如果教育局當時就有調多日監視器察看，那為什麼不知道該園有嚴重的監視器死角問題？也沒有要求高度爭議的業者加裝監視器？家長懷疑是因為當時教育局消極怠惰，或根本縱放業者和被告，才會讓被告有恃無恐在監視器死角犯案，導致後續受害孩童越來越多。
林月琴指出，在去年7月多名孩童受害，事件大爆發且狼師被羈押後，教育局不停向家長表示，去年3月相關法規通過後，違法事件調查才歸他們管。教育局更表示2022年7月發生第一例案件時，因為沒有家長到教育局「立案」，明明家長有報案，社會局管轄的家防中心有受理，有轉知教育局，且家防中心內部開擴大會議討論時，教育局也有到場，但教育局卻一直要講說，社會局沒有將相關資料和名單給教育局，所以才無法處理，因此想問2022年7月發生第一例案件時，到底是北市府的哪個局處要負責？
而2023年7月案發後，教育局行政調查A案6個孩子成立並裁罰，B案7個孩子卻表示查無證據因此不成立，質疑前面6個孩子的案件已認定成立，為何同樣的受害情形，後面7案卻不成立，且家長至今也未收到調查結果，教育局還說調查情形請家長自己上網查看市府新聞稿？家長們始終不明白不成立的原因為何？7月案發時，受害者家長表示要幫忙教育局指認和釐清幼兒園監視器時，教育局以人力不足無法陪同查閱監視器、《兒少權法》第66條第2項非正當理由不能洩漏公開等理由推託，而後又表示因幼兒園監視器內有「其他兒童」的影像，恐無法讓家長幫忙指認。
吳沛憶則說，去年112年8月的會議上，家長要求看幼兒園的監視器，教育局雖然答應家長可以看，卻要求需在涉案幼兒園陪同和同意下才可以看。質疑相關法規根本沒規定幼兒園要陪同，教育局憑什麼做此要求？何況在去年7月幼兒園的說明會上，園長就不斷幫嫌犯，也就是園長的兒子說情。說嫌犯很認真、很有愛心、都最晚才走，並聲稱是幾名家長和兒童亂說話，並威脅家長，只要對外討論就會提告，讓家長們不敢在第一時間幫助兒童與求救。對於這種顯然有包庇嫌犯和恐嚇家長疑慮的幼兒園業者，教育局卻要受害者家長跟嫌犯媽媽一起看監視器，這是什麼「請鬼拿藥單」的安排？
林月琴痛批，國民黨團昨天記者會還提到要修法，也提出修法方向，說要包含修正《教保條例》，主管機關可以在調查期間就介入調查，並把教保員停職、以及調查期間可以將可能有問題的狼師列管，這些現行法規《教保服務人員條例》第17條第3項早已明文規定了，到底為什麼還要提這些修法？是沒看到法已明定？還是假裝沒看到？況且在修法以前，北市府就應該要落實調查期間暫時停聘、停職的問題，而不是出事了再推來推去，且早就明定如何保障被調查人的工作權，根本不會有教育局所說的，暫時停聘將嚴重侵害工作權的問題。
林月琴指出，本次藉由記者會希望向社會大眾說明真相，未來也將攜手吳沛憶並匯集民間團體的意見，把此次事件中的漏洞，如不當對待認定委員會委員比例不均等、投票制度問題；《兒少權法》媒體無法報導情形；不肖業者更名借屍還魂等相關狀況，都會納入未來修法方向，避免令人痛心的事件再度重演。
而記者會上也表達家長訴求，並提及面對教育局的消極，曾有家長直接寫信給市長蔣萬安，至今仍無回應，「是太忙？系統問題？還是假裝沒看到？」而各界可輕易取得監視器畫面，家長卻被百般受阻，盼不到調查報告與監視器。