《臺灣米其林指南2024》來了！8／27發佈會 8／20揭必比登名單
《米其林指南》官方今日宣布，將於8月27日於台北萬豪酒店舉行「台灣米其林指南 2024」發布會，表彰台北、台中、台南及高雄四地大廚與餐廳團隊的成就；而廣受喜愛的必比登推介名單，則是在8月20日透過新聞稿及網站與App的文章公布。
記者葉盛耀/綜合報導
米其林官方今（18）日宣布，「台灣米其林指南 2024」典禮將在8月27日下午舉行，屆時將發布最新推薦名單。米其林指南並表示，這項活動表彰廚藝的卓越，並標舉台灣米其林指南涵蓋的台北、台中、台南及高雄4地大廚與餐廳團隊的成就。至於必比登推介部分，米其林指南說，必比登推介是推薦提供「物有所值」美食的店家，今年名單將於8月20日，透過新聞稿及網站與App的文章公布。
米其林指南也強調，評選標準針對指南內不同評級的餐廳都是全球一致的，米其林評審員會針對所有的料理種類匿名評選，並只關注盤中食物的品質。評審員依據5項全球一致的評估標準評價用餐體驗，包含食材品質、對味道與烹調技巧的駕馭能力、味道的融合、料理中展現的個性，以及餐飲水準的一致性（包括整套菜單以及持續的穩定一致）。
地點、裝潢、服務以及設施等都不囊括在評選標準之中，但如果有特別值得關注的地方，也可以特別標示出來。
去年米其林名單中最大驚喜，當數由頤宮獨霸五年的米其林三星，終於有新成員加入，並且一口氣增加兩間，包含台中的「JL Studio」和台北的 「態芮 Tairrori」，兩間餐廳皆從兩星擢升為三星，讓台灣一次擁有三間米其林三星餐廳。今年名單究竟有哪些變動，另人期待。