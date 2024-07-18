南投焚化爐蓋定了！不願再靠外縣市 許淑華曝已堆置960天垃圾量
南投縣缺乏垃圾處理設施，長期仰賴各縣市協助，幾乎每有選舉便成攻擊的口水，去年還有新人在垃圾山前拍婚紗照，於網路掀起話題，縣長許淑華決定不再忍，今天她率村里長參觀台中市烏日焚化廠，得知每年還能發電挹注公庫8億多元，更滿意運作模式。她表示南投已堆置24萬噸，換算下來是將近1千天的垃圾量，「不能再這樣下去了」！目前有兩三處地點正做最後評估，未來將興建日焚燒量500噸的中型焚化爐。
記者顏幸如／南投報導
為了在南投推動垃圾焚化爐，許淑華今（18）日率村里長參觀烏日焚化爐，她表示南投缺乏自有垃圾處理設施，光是請各縣市協助，無法解決長期問題，短期困擾更是迫在眉睫，現在每天產生250噸垃圾，大概只能去化130噸，縣內更已堆置出24萬噸垃圾山。換算下來，等於有960天的垃圾尚待處理，且正在越積越多。
許淑華說，縣府去年開始尋覓適當地點，有2、3處滿合適，正在做最後評估，後續還有土地變更、民意溝通等問題。她強調推動重大政策必須取得縣民認可，今年4月她和縣議員們到苗栗垃圾焚化廠觀摩取經後，議會大力支持興建焚化爐，今天再邀請全縣村里長參觀烏日焚化廠，下星期由各鄉鎮市代表前往了解。
許淑華說，烏日焚化廠一天處理900噸，其中包括代處理南投縣事業廢棄物、宗教寺廟的金紙垃圾，村里長到訪前，以為環境一定髒亂、充斥廢水廢氣，實地體驗後已顛覆刻板印象。台中市長盧秀燕也簡單說明焚化爐運作情形，並透露焚化時發的電賣給台電，一年能為市庫增加8億多收入。