美女主播新聞播一半竟大出血！張若妤生日平安產下1女升格二寶媽
今年36歲的美女主播張若妤，在今年1月驚喜宣布即將升格2寶媽，二胎的預產期竟和她生日同1天，而她也在昨（17）日，在臉書上開心表示自己平安生下二寶Zora，還曬出老公陪進產房的畫面，讓粉絲紛紛給予祝福，不過張若妤這次孕期非常辛苦，懷孕初期還曾在主播台上出血，不過如今二寶平安降臨，她也感動表示：「謝謝妳選擇了我，選擇了這個家。」
記者施以慧／綜合報導
回顧張若妤的孕期，波折滿滿，她曾自爆自己在懷孕初期大出血，讓她難以開口：「大概懷孕2個月，某天新聞播到一半突然有股濕濕的感覺，一進廣告我立刻轉頭看裙襬竟然有一片血跡，由於當時未滿3個月，我不曉得怎麼開口說是孕期出血，大家都以為我是生理期弄髒裙子。」
而張若妤昨天透過社群發文報喜，宣布二寶Zora平安出生，她也坦言，兩年內生的2個孩子，是相當勇敢的決定：「兩年生兩胎，小姊妹倆只差一歲多一點點，已是這輩子最大膽又勇猛的決定。」也分享二寶被命名為Zora的原因：「Zora這名字有黎明破曉之意，當初就是在黎明時分驚醒，睡不著索性驗孕而發現了妳的存在，妳的姊姊Zoe或許知道有手足即將到來，那段期間很愛發出『ra-ra』這個音，因此覺得Zora這名字滿適合妳。」
最後，張若妤曬出1張自己與媽媽擁抱的照片：「謝謝媽媽36年前的今天將我生下來，而我也在36年後的同1天生了寶寶。」感嘆緣分就是如此神奇。並感謝老公、家人及護理師們送來的花束與生日蛋糕，並表示被大家的愛包圍真的很幸福。