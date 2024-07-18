遲遲不見習近平！央視釋三中全會畫面欲破謠言　直到閉幕才露面

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中國媒體報導今（18）第二十屆三中全會閉幕時，多半提及全會公布「決定免去秦剛中央委員會委員職務，確認中央政治局對李尚福的開除黨籍處分」的人事異動，並在晚間發布《會議公報》；至於三中全會開幕時，習近平代表中共中央政治局向全會作工作報告以及說明《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》的相關全文，預計會在會議結束後三天內公布。
此前中國前媒體人趙蘭健披露，稱有「紅二代」向他爆料，三中全會疑似出現重大異常情況，習近平可能在會議中突然腦中風，並稱透露消息的紅二代曾在軍隊任職，目前已退休的紅二代，而暗示相關消息的圖片也疑似被微信的AI審查擋了下來；前中國媒體人王志安則對消息進行反駁，稱此消息「一定是造謠」，並稱這兩天北京正在召開三中全會，連續四天習近平都要坐在主席台上，「如果習生病缺席，幾百人的會議，消息瞬間就會外傳，外媒第一時間就會獲知。」
相關推測也在X平台（前推特）等社群平台上瘋傳，甚至出現昨（17 ）日晚間傳長安街天安門段封閉、社群平台上「中風」兩字遭封殺的消息，再度加深輿論與猜測。
不過在《央視》晚間7點黃金節目「新聞聯播」上，主播特別強調今天的節目比慣例的半小時還要長，並針對三中全會進行頭條報導，且畫面刻意挑在習近平發表談話時給出特寫鏡頭，似是有意破除三中全會完全沒公開照片而產生的臆測，而從《央視》提供的影像看來，畫面中的習近平神情雖略顯嚴肅，但未見病容，畫面還穿插了過去幾天習近平參加討論、起立、鼓掌的影像，展示習近平身體狀況無恙。
值得注意的是，過去每個月只辦兩場例行記者會的國台辦，原照慣例於暑期休會，但17日也突發公告表示，將於24日召開每月唯一的一場例行記者會，上次國台辦臨時辦理記者會時是宣布了懲治「台獨」頑固分子的《意見》。