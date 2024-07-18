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人物／鄭文燦涉貪遭收押　許勝雄二度救火代理海基會董事長　

▲陸委會宣布許勝雄代理海基會董事長。（圖／記者顏真真攝）
▲陸委會宣布許勝雄代理海基會董事長。（圖／記者顏真真攝）

記者呂炯昌／台北報導

原海基會董事長鄭文燦因涉貪汙案而辭去職務，並於7月11日遭到收押禁見，成為史上任期最短的海基會董座。陸委會今（18）日宣布由海基會副董事長許勝雄代理董事長。這是金仁寶集團董事長許勝雄自2020年8月後第二度代理海基會董事長，海基會副董事長兼秘書長羅文嘉被外界點名可能升任董事長，也有傳聞前監委吳豐山接任海基會董座呼聲高，恐怕需等到第三季海基會董監事聯席會議才能選出董事長。

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陸委會今日例行記者會，副主委梁文傑宣布，將委由許勝雄擔任代理董事長，相關人事作業將依程序辦理。這是許勝雄二度代理海基會董事長，2020年8月時任海基會董事長李大維轉任總統府秘書長，許勝雄從同年8月起代理董座，正式人選一度難產，時任陸委會主委陳明通曾表示，許勝雄代理「沒有時間點」，代到新的董事長出來為止。直到2023年2月李大維再回鍋擔任海基會董事長。

許勝雄1973年與父親許潮英共同創辦金寶電子，擔任金寶電子、仁寶電腦董事長多年，許勝雄也積極參與工商團體活動，曾任三三企業交流會理事長、全國工業總會名譽理事長、電機電子工業同業公會榮譽理事長。許勝雄現為金仁寶集團總裁，今（2024）年5月才將董事長一職交棒。

2020年許勝雄擔任代理海基會董事長期間，恰好遇上新冠肺炎疫情大爆發，積極協助在中國的三間台商學校設置考場，以及中生來台就學時的檢疫等相關事項，盡力維持疫情期間的交流量能與邊境防疫。許勝雄曾指出，海基會每年的服務案件平均都超過30萬件、24小時緊急服務專線每年平均超過5000通，每天約有14通，壓力與數量很大，因為海基會的工作攸關著成千上萬兩岸民眾的權益。

海基會在2020年12月召開的董監事會議中，海基會原始捐助人潤泰集團總裁尹衍樑、台泥董事長張安平、國泰人壽副董事長熊明河都不再續任董事，故宮、退輔會、客委會則首度獲官派董事席次。當時蔡英文總統考量仍以輩份及政治色彩不鮮明者為董座人選。但是最後仍由李大維回任擔任海基會董事長。

外界傳聞海基會副董事長兼秘書長羅文嘉、前監委吳豐山接任海基會董座呼聲高，正式董座人選有待董監事臨時會議選出。海基會董監事臨時會議為每季舉行，下一次會議預計9月召開。

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