人物／鄭文燦涉貪遭收押　許勝雄二度救火代理海基會董事長　

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許勝雄1973年與父親許潮英共同創辦金寶電子，擔任金寶電子、仁寶電腦董事長多年，許勝雄也積極參與工商團體活動，曾任三三企業交流會理事長、全國工業總會名譽理事長、電機電子工業同業公會榮譽理事長。許勝雄現為金仁寶集團總裁，今（2024）年5月才將董事長一職交棒。
2020年許勝雄擔任代理海基會董事長期間，恰好遇上新冠肺炎疫情大爆發，積極協助在中國的三間台商學校設置考場，以及中生來台就學時的檢疫等相關事項，盡力維持疫情期間的交流量能與邊境防疫。許勝雄曾指出，海基會每年的服務案件平均都超過30萬件、24小時緊急服務專線每年平均超過5000通，每天約有14通，壓力與數量很大，因為海基會的工作攸關著成千上萬兩岸民眾的權益。
海基會在2020年12月召開的董監事會議中，海基會原始捐助人潤泰集團總裁尹衍樑、台泥董事長張安平、國泰人壽副董事長熊明河都不再續任董事，故宮、退輔會、客委會則首度獲官派董事席次。當時蔡英文總統考量仍以輩份及政治色彩不鮮明者為董座人選。但是最後仍由李大維回任擔任海基會董事長。
外界傳聞海基會副董事長兼秘書長羅文嘉、前監委吳豐山接任海基會董座呼聲高，正式董座人選有待董監事臨時會議選出。海基會董監事臨時會議為每季舉行，下一次會議預計9月召開。
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