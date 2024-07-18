兆元投資台灣計畫！國發會曝業者對「4建設」有強烈意願
拚經濟！行政院長卓榮泰今（18）日親自主持「經濟發展委員會」首場會議，會後也親自宣布將啟動「兆元投資台灣計畫」，目的為創造政府與民間雙贏模式，讓政府減輕財政負擔並支持國家發展，而業者則能獲取優質投資標的並將低匯兌風險，期盼用3.27兆元創造10兆元效益，國發會也透露，目前有業者對建設再生水廠、汰換自來水管、興建停車場、興建社宅有強烈意願，後續將成立院級跨部會投資平台來進行。
記者陳威叡／台北報導
為擴大台灣經濟發展，行政院籌組「經濟發展委員會」，院長卓榮泰今日親自出席會後記者會，致詞時表示政府選擇創新與開放的方式，鄙棄保守跟封閉限制，委員會每季至少要召開一次，並宣示三大方向，分別是兆元投資國家發展方案，盼引進3至4兆元國內外基金投注重大建設；其次是打造台灣成為亞洲資產管理中心，加速資金流通；最後則是推動國家人才競爭力躍升方案，將培育20萬名AI人才，並爭取12萬名外國專業人才，強調國家經濟與國人生活息息相關，喊出「政府有為，人民有感」。
國發會也補充，兆元投資國家發展方案，最主要是因保險業資金充裕，加上這幾年遇到利差過大、匯差過大與海外投資不穩定等情況，因此業者希望國內有投資標的。
國發會主委劉鏡清說明，保險業在海外資金約22兆元，因為有風險及法規限制等，經估算可導引回台投資上限為3.27兆元，期盼能創造10兆元效益，也說明不限於保險業者，另有金融業等都表態願投資，只要正規合格的業者都非常歡迎。
劉鏡清表示，後續將後續將成立院級跨部會投資平台來進行，由政府與民間業者共同討論公共建設標的，公私都能提案，另提到目前有業者對於再生水廠、汰換自來水管、興建停車場與興建社宅，都有強烈意願。