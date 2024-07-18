劍龍骨架14.5億成交！創拍賣最高紀錄 博物館超挫折：買不起
蘇富比（Sotheby's）拍賣行本週三拍賣一副保存超完整的劍龍骨架，最終以4460萬美元成交、約新台幣14.5億元，創下全球恐龍化石拍賣新紀錄。不過，這也造成一些古生物學家的挫折感，因為他們認為恐龍化石本應在博物館中展出，但是博物館或類似機構無法負擔如此高昂的拍賣費用。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《美聯社》報導，這劍龍骨架被稱為「巔峰」（Apex），高約3.3公尺、長約8.2公尺，是世界迄今保存得最完整的恐龍化石之一，全副骨架由約319片骨頭組成，其中有254片是擁有約1.5億年歷史的化石，其餘缺漏部分則是3D列印或雕刻而成。
此前恐龍化石的拍賣最高價紀錄為3180萬美元，為一隻被稱為「史坦」（Stan）的暴龍骨架在2020年售出。
恐龍化石的拍賣也激起一些古生物學家的挫折感，他們認為這些恐龍標本應該屬於博物館或研究中心，但是類似機構無法負擔如此高昂的費用。蘇富比透露，買下「巔峰」的匿名買家是一位美國人，他正在考慮將「巔峰」出借給某家機構。
蘇富比表示，從化石骨骼來看，「巔峰」活到了高齡，身體上並沒有什麼戰鬥的痕跡，反倒是能看見「巔峰」受到關節炎所苦。「巔峰」於2022年5月在科羅拉多恐龍國家保護區（Dinosaur National Monument）附近的私人土地上被發現，挖掘工作一直進行到2023年10月才全數完成。 蘇富比之前預估「巔峰」的成交價會落在4～600萬美元，布料最終競爭超熱烈，一舉創下4460萬美元新紀錄。