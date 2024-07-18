蘋果 iOS 18「隱藏App」真能成為「偷吃神器」嗎？實測：有點難！
蘋果WWDC24上發表了iOS 18作業系統，其中加入了「隱藏App」功能，外界認為有可能會成為新一代的「偷吃神器」，因為用戶可以敏感的特定App隱藏起來。但，真的有這麽「無痕」嗎？《NOWnews》實際更新iOS 18公測版實測，怎麼隱藏？如何破解？一次了解。
記者周淑萍/綜合報導
蘋果iOS 18推出「隱藏App」功能，設定的方式相當簡單，只需要長按想隱藏的App就會出現就會出現「需要Face ID」的選項，點選之後會有「需要Face ID」和「隱藏並要求使用Face ID」，兩則的差別就在於App會不會消失在主頁面上，如果只選擇「需要Face ID」，該App不會消失。如果想要隱藏則要點選「隱藏並要求使用Face ID」，App會消失在主頁面上，之後即便透過Siri、Spotlight搜尋或是在設定裡的App欄位裡都完全找不到該功能，當然也不會收到任何通知，會被徹底的隱藏。
但也不是完全消失，所有被隱藏的App會被統一鎖在「App資料庫」內最下方的「隱藏」資料夾中，在沒有解鎖的狀態下，隱藏資料夾不會顯示App圖示，要再次解鎖才能開啟該App，而該資料夾也無法被隱藏。
其實隱藏App功能原本立意應該是用來提高用戶隱私，避免手機借給他人時連同手機裡的App都被看光光。此外，雖然要解鎖兩次才能開啟隱藏的Ａpp，但要說這功能是偷吃神器，可能有點難，畢竟只要有意檢查，手機左往右滑，滑到底「隱藏」資料夾就立即現形了。