88節巴結老爹 新天地吃大餐加價購龍蝦福華送蛋糕

88父親節即將到來，新天地集團又迎來80週年慶，喜上加喜，特別推出「80週年慶帝王級盛宴」，主打奢華海鮮饗宴合菜，除有「蟹界皇者」美譽的鱈場紅蟹外，加88元超值加購波士頓龍蝦一隻，巴結老爸。台中福華大飯店也推中西餐佳宴，早鳥享優惠價，再加贈「Bravo真棒」父親節蛋糕。
記者金武鳯/台中報導
新天地餐飲集團於1945年在台中梧棲鎮起家，今年迎來集團80週年，歡慶週年慶及父親節推出的「帝理級紅火盛宴」，將原本高價18,888元菜單中的鱈場紅蟹、鮑魚、龍虎斑等頂級食材，運用累積80年的精湛廚藝與調味，端出5,888元、9,888元和13,888元三種價格的合菜，另分別加價288元、188元及88元，可享受波士頓龍蝦一尾獻給老爸。
另外新天地高檔餐飲《匠極緻鍋物》，也推出父親節大餐，包括以鱈場紅蟹為主題的懷石菜序五食，搭配南非活鮑魚、日本生蠔、北海道生食級干貝與日本A5和牛等頂級食材，巧妙夏季水果引味，為父親獻上一場特殊的味蕾盛宴。由於隨著父親節檔期接近，詢問和訂單數量顯著上升，預估今年的銷售額將比去年增長20%。
父親節檔期市場競爭激烈，台中福華大飯店Bravo父親節蛋糕傳佳績，今年父親節蛋糕銷售狀況熱烈，比去年同期成長5成。此外，館內江南村、海華樓及覓舍三家中、西餐廳，也分別端出父親節餐飲，主打4-5人小家庭，早鳥預定享5,288+10%優惠，再加贈「Bravo真棒」父親節蛋糕一模，目前餐飲訂席率已近8成5。