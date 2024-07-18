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巴黎奧運／鄭怡靜今年沒打混雙？回歸過往主戰場盼獎牌成色再提升

▲鄭怡靜年初拿下挑戰賽冠軍，替巴黎奧運增添信心。（圖／記者朱永強攝）
▲鄭怡靜年初拿下挑戰賽冠軍，替巴黎奧運增添信心。（圖／記者朱永強攝）

實習記者張裔／綜合報導

2024巴黎奧運開幕在即，台灣關注的熱門運動桌球，在本屆奧運可說是精銳盡出。在上屆東京奧運與搭擋林昀儒拿下混雙銅牌的「台灣桌球一姊」鄭怡靜，今年將三度踏上奧運殿堂，但今年沒有參加混雙項目，只參加了女單與女子團體賽事。

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在東京奧運混雙項目摘下銅牌，但女單首輪草草出局止步於32強，鄭怡靜表示今年希望可以將注意力拉回過往主戰場女單，並提到，這次目標鎖定單打，所以體能狀態很重要，畢竟單打和團體加起來整個賽程很長。至於今年將帶領女團，鄭怡靜說穩穩拿下女單帶動整體氣勢，有了新秀簡彤娟的加入也會刺激大家的表現，越打越順。

台灣史上最年輕的奧運選手

鄭怡靜出生在運動世家，其姊姊鄭品薇同為桌球選手，鄭怡靜從國小二年級開始打桌球，14歲就成為台灣歷史上最年輕的女子成人選手。

在2016首度參賽里約奧運，於女子單打項目接連擊敗白俄羅斯選手維克托莉亞‧帕芙洛薇琪以及韓國選手徐孝元後晉級，但在八強賽中不敵上屆奧運會金牌、世界排名第五的中國選手李曉霞，雖無緣四強，卻已創造台灣本土女子選手最佳紀錄。世界桌球女單排名最高則達第五名，今年她個人世界排名始終維持在前10上下，表現趨於穩定。

鄭怡靜指出，今年初在WTT果阿球星挑戰賽奪下生涯首座WTT女單金牌後，對她迎接巴黎奧運增添不少信心，也提到上屆東奧和林昀儒拍下銅牌那刻，至今仍讓她難忘，希望今年能超越自己，突破上一次獎牌顏色。

選手小檔案：

姓名：鄭怡靜 

綽號：學姐、台灣桌球一姐 

項目：桌球女子單打、女子團體 

年齡: 1992年2月15日（32歲）

身高:165公分 

重要國際賽成績：

2013喀山世大運女子團體銀牌 

2015光州世大運女子雙打銀牌、女子團體銀牌、混合雙打銅牌 

2016費城世界盃女子單打銀牌 

2017台北世大運女子單打銀牌、女子團體銅牌 

2018成都世界盃女子單打銅牌 

2019印尼亞錦賽女子團體銅牌 

2020東京奧運混合雙打銅牌（台灣奧運桌球首面純本土獎牌）

2021休士頓世錦賽混合雙打銅牌

2022年 成都世界桌球團體錦標賽 女子團體銅牌

2024年WTT球星挑戰賽金牌


巴黎奧運桌球賽程（以下賽事皆為台灣時間）

• 男子單打賽程：7月27日～8月3日

• 女子單打賽程：7月27日～8月4日

• 混合雙打賽程：7月27日～7月30日

• 男子團體賽程：8月5日～8月10日

• 女子團體賽程：8月5日～8月11日

巴黎奧運桌球預賽

• 男女單打預賽：7月27日，21:00開始

• 混合雙打預賽：7月27日，22:30開始

• 男、女團體賽：8月5日，16:00開始

巴黎奧運桌球金牌賽

• 混合雙打金牌賽：7月30日，20:30

• 女子單打金牌賽：8月3日，20:30

• 男子單打金牌賽：8月4日，20:30

• 男子團體金牌賽：8月9日：21:00

• 女子團體金牌賽：8月10日：21:00

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