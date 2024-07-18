巴黎奧運／鄭怡靜今年沒打混雙？回歸過往主戰場盼獎牌成色再提升

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台灣史上最年輕的奧運選手
鄭怡靜出生在運動世家，其姊姊鄭品薇同為桌球選手，鄭怡靜從國小二年級開始打桌球，14歲就成為台灣歷史上最年輕的女子成人選手。
在2016首度參賽里約奧運，於女子單打項目接連擊敗白俄羅斯選手維克托莉亞‧帕芙洛薇琪以及韓國選手徐孝元後晉級，但在八強賽中不敵上屆奧運會金牌、世界排名第五的中國選手李曉霞，雖無緣四強，卻已創造台灣本土女子選手最佳紀錄。世界桌球女單排名最高則達第五名，今年她個人世界排名始終維持在前10上下，表現趨於穩定。
鄭怡靜指出，今年初在WTT果阿球星挑戰賽奪下生涯首座WTT女單金牌後，對她迎接巴黎奧運增添不少信心，也提到上屆東奧和林昀儒拍下銅牌那刻，至今仍讓她難忘，希望今年能超越自己，突破上一次獎牌顏色。
選手小檔案：
姓名：鄭怡靜
綽號：學姐、台灣桌球一姐
項目：桌球女子單打、女子團體
年齡: 1992年2月15日（32歲）
身高:165公分
重要國際賽成績：
2013喀山世大運女子團體銀牌
2015光州世大運女子雙打銀牌、女子團體銀牌、混合雙打銅牌
2016費城世界盃女子單打銀牌
2017台北世大運女子單打銀牌、女子團體銅牌
2018成都世界盃女子單打銅牌
2019印尼亞錦賽女子團體銅牌
2020東京奧運混合雙打銅牌（台灣奧運桌球首面純本土獎牌）
2021休士頓世錦賽混合雙打銅牌
2022年 成都世界桌球團體錦標賽 女子團體銅牌
2024年WTT球星挑戰賽金牌
巴黎奧運桌球賽程（以下賽事皆為台灣時間）
• 男子單打賽程：7月27日～8月3日
• 女子單打賽程：7月27日～8月4日
• 混合雙打賽程：7月27日～7月30日
• 男子團體賽程：8月5日～8月10日
• 女子團體賽程：8月5日～8月11日
巴黎奧運桌球預賽
• 男女單打預賽：7月27日，21:00開始
• 混合雙打預賽：7月27日，22:30開始
• 男、女團體賽：8月5日，16:00開始
巴黎奧運桌球金牌賽
• 混合雙打金牌賽：7月30日，20:30
• 女子單打金牌賽：8月3日，20:30
• 男子單打金牌賽：8月4日，20:30
• 男子團體金牌賽：8月9日：21:00
• 女子團體金牌賽：8月10日：21:00
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