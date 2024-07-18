7小龍女太香了！林襄性感比基尼下水 寫真照「上帝視角」超火辣
味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」近期正在徵選新血，吸引不少女孩報名，昨（17）日官網無預警曬出2張寫真照，透露7位小龍女學姐要出寫真了，包括林襄、小映、賴可、霖霖、心璇、馬妹、詩雅，集體穿比基尼下水的火辣照，讓粉絲們直呼超香。
記者林奕如／綜合報導
味全龍啦啦隊這季度迎接李多慧、林襄，兩大女神加持下，知名度高漲，官方宣布小龍女即將推出寫真集，找來林襄、小映、賴可、霖霖、心璇、馬妹、詩雅拍攝，7位女神都換上粉色系衣服，站在游泳池裡面，對著鏡頭燦笑，散發青春活力。
還有一套衣服是養眼的比基尼，7女神盡情在泳池玩水，有一張是從上往下的俯拍，被網友讚「上帝視角」。粉絲們留言直呼「買起來」、「第一張詩雅很搶眼呀」、「準備要刷卡了」。馬妹本人直接留言力薦：「要買」，更是增加熱度。
全台掀起啦啦隊女神熱，還有人盤點「10位高人氣美女」，包括味全龍啦啦隊李多慧、林襄、中信兄弟啦啦隊峮峮、短今、樂天啦啦隊籃籃、孟潔、陳怡叡、統一7-ELEVEn獅啦啦隊艾璐、富邦悍將啦啦隊吳丹丹、台鋼雄鷹啦啦隊一粒。全都是人氣旺到不行的女孩，社群平台上熱門短視頻，幾乎都見過她們身影。