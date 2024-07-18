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7小龍女太香了！林襄性感比基尼下水　寫真照「上帝視角」超火辣

▲啦啦隊女神太香了！林襄（後排左2）領軍6位同門小龍女下水拍寫真。（圖／Dragon Beauties小龍女臉書）
▲啦啦隊女神太香了！林襄（後排左2）領軍6位同門小龍女下水拍寫真。（圖／Dragon Beauties小龍女臉書）

記者林奕如／綜合報導

味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」近期正在徵選新血，吸引不少女孩報名，昨（17）日官網無預警曬出2張寫真照，透露7位小龍女學姐要出寫真了，包括林襄、小映、賴可、霖霖、心璇、馬妹、詩雅，集體穿比基尼下水的火辣照，讓粉絲們直呼超香。

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味全龍啦啦隊這季度迎接李多慧、林襄，兩大女神加持下，知名度高漲，官方宣布小龍女即將推出寫真集，找來林襄、小映、賴可、霖霖、心璇、馬妹、詩雅拍攝，7位女神都換上粉色系衣服，站在游泳池裡面，對著鏡頭燦笑，散發青春活力。

▲小龍女啦啦隊女神太香了！林襄、小映、賴可、霖霖、心璇、馬妹、詩雅比基尼下水拍寫真。（圖／Dragon Beauties小龍女臉書）
▲小龍女7女神下水超養眼，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。（圖／Dragon Beauties小龍女臉書）
還有一套衣服是養眼的比基尼，7女神盡情在泳池玩水，有一張是從上往下的俯拍，被網友讚「上帝視角」。粉絲們留言直呼「買起來」、「第一張詩雅很搶眼呀」、「準備要刷卡了」。馬妹本人直接留言力薦：「要買」，更是增加熱度。

全台掀起啦啦隊女神熱，還有人盤點「10位高人氣美女」，包括味全龍啦啦隊李多慧、林襄、中信兄弟啦啦隊峮峮、短今、樂天啦啦隊籃籃、孟潔、陳怡叡、統一7-ELEVEn獅啦啦隊艾璐、富邦悍將啦啦隊吳丹丹、台鋼雄鷹啦啦隊一粒。全都是人氣旺到不行的女孩，社群平台上熱門短視頻，幾乎都見過她們身影。

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