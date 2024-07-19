父親節送禮清單老掉牙？小家電當道！網推這款不踩雷

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全新飛利浦雙溫萃取雲朵拿鐵機 在家享受馥郁醇香義式咖啡！
咖啡機那麼多種，如何挑選才能找到爸爸的最愛？今年夏天，飛利浦推出「雙溫萃取全自動義式咖啡機LatteGo EP3347 / EP3326」，全新低溫慢萃技術，能延緩冰塊融化，讓冰咖啡風味不被冰塊淡化，同時保留咖啡原萃香氣，並釋放花果香氣的清爽明亮風味。炎炎夏日想喝冰咖啡，不用頂著烈日出門買，在家就能喝上一杯清涼消暑、口感更勝咖啡廳的咖啡！採用100%陶瓷研磨器，搭配12段研磨粗細段數，不同焙度咖啡豆都能隨心調整咖啡風味；透過AromaExtract香氣萃取系統，更能確保萃取出不同產區/豆種獨特的最佳香氣，讓老爸每一口都能喝到新鮮現磨的極致享受。此外，飛利浦雙溫萃取雲朵拿鐵機是唯一榮獲CSA義式行家認證的品牌。這項認證由16位咖啡專家品嚐超過20種來自不同產區的咖啡豆，並分析香氣、酸度、風味、醇度、餘韻等指標。對於講究咖啡的老爸，無論喜歡醇厚、帶點酸味或是明亮花果香的咖啡風味，都能輕鬆喝到如名店般的咖啡風味，小孩才做選擇，老爸全都要！
「飛利浦 LatteGo EP3347」搭載專利「LatteGo無管線奶泡系統」，高速均勻混合牛奶和蒸氣，一杯擁有雲朵般綿密奶泡拿鐵就完成，奶壺兩部件設計，15秒就能搞定清潔。內建6種咖啡飲品模式，全彩直覺觸控介面，一鍵操作輕鬆上手！不管上班、生活多疲憊，陪老爸一起喝杯咖啡，都是最好的療癒享受。
「飛利浦義式咖啡機 EP3326」則搭配經典手動蒸氣奶泡管，不用擔心鋼杯角度或埋管深度，能零技巧的打出超細緻奶泡，不管是在家嘗試拉花樂趣，或用厚奶泡做杯奶蓋特調，都能輕鬆享受！
父親節超澎拜好禮贈！即刻入手咖啡機，討老爸歡心就趁現在
「飛利浦雙溫萃取雲朵拿鐵機LatteGo EP3347/EP3326」現正推出早鳥預購優惠，即日起至2024年8月11日於momo預購頁面下單，即享哈根達斯冰淇淋迷你杯兌換券、湛盧咖啡豆或星巴克咖啡豆，以及mo幣超值回饋等多項好禮！並於7月23日至8月14日，於新光體系百貨通路同步開始預購，可至百貨實際體驗喔！
此外，為歡慶父親節，飛利浦推出好禮滿額登錄贈活動，凡於指定通路購買「飛利浦Saeco全自動義式咖啡機」指定機種，滿$25,000元即贈「享受咖啡吧禮盒」，滿$33,000元送「JBL可攜式藍牙喇叭」，邊聽音樂邊陪老爸喝咖啡、聊家常！滿$45,000元可獲得「SodaStream GAIA氣泡水機+鋼瓶」，做一杯沁涼消暑的西西里咖啡給老爸吧！多樣好禮數量有限，今年不要再送老掉牙的刮鬍刀了，買一台實用又好看的咖啡機，全家人一起來場午後的咖啡饗宴！
⦁ 全新「飛利浦雙溫萃取雲朵拿鐵機」momo預購請見官方網頁
⦁ 好禮滿額登錄贈，詳情請參考活動網頁
⦁ 指定通路請見全台飛利浦百貨直營專櫃、飛利浦家電台灣官方直購體驗店、全國電子（含線上平台）、各大電商平台（momo、PChome、蝦皮等飛利浦 Saeco 旗艦館）