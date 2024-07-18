黃子佼「不認罪」！委任律師吐內幕　李怡貞隔空開砲：之前沒白罵

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李怡貞對黃子佼的議題向來非常關心，在日前聽聞黃子佼不願認罪一事後，在臉書上隔空開火：「關於黃子佼不認錯的答辯，我認為尊重他律師執行的律師義務，而且當事人只是正常發揮，不愧於大家之前都沒白罵他。」
林智群解析輕判有難度 強調認罪較有機會
事實上，不只是李怡貞，知名律師林智群也曾對此表態：「不知道黃子佼在搞什麼，如果覺得自己是清白的，可以主張無罪，拼到底，沒做的事情，誰也不能要求你認，拼無罪，結果就是大好大壞。」但也語重心長強調：「罪證確鑿的案子，認罪就是停損、承認錯誤，地檢署、法院好處理，比較會輕判。」林智群還坦言，現在已經花了大量時間審理，很難再輕判：「黃子佼選了這條路，想必他應該已經考慮清楚了！」
蕭棋云指出修法疑點 轉達黃子佼訴訟態度
而根據《中時新聞網》報導，黃子佼新委任的律師蕭棋云，曾對他不認罪一事給出回應，蕭棋云指出，此案所扣押的證據，都是在兒少法修法前的檔案，與新法實施的時間點已經產生落差，法官無權用新法來判定舊檔案涉及違法，此外，黃子佼的硬碟中所扣留的證據檔案內，冒出「新增」影片檔案，因此被告方合理懷疑證據檔案，恐已被修改過。蕭棋云也轉達黃子佼對於訴訟的態度，坦言就是希望盡快讓事件落幕。
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