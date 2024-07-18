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黃子佼「不認罪」！委任律師吐內幕　李怡貞隔空開砲：之前沒白罵

▲黃子佼日前首次開庭一改先前認錯態度，不願認罪，委任律師曝光是修法時間有落差，證據不夠完善導致；讓知名律師李怡貞看不下去發文開嗆：「之前沒白罵。」（圖／NOWnews攝影中心）
▲黃子佼日前首次開庭一改先前認錯態度，不願認罪，委任律師曝光是修法時間有落差，證據不夠完善導致；讓知名律師李怡貞看不下去發文開嗆：「之前沒白罵。」（圖／NOWnews攝影中心）

記者施以慧／綜合報導

黃子佼近期爭議再起，先前才因非法持有未成年偷拍性影像，涉嫌觸犯《兒童及少年性剝削防制條例》，15日在台北地方法院首次開庭。不過這次黃子佼一改過去「虛心認錯」態度，反而向法官主張檢方起訴證據不足，因此不願認罪。合議庭則認為仍有續查必要，將在8月12日再度開庭審理。沒想到消息一出，引來各界撻伐，就連知名律師李怡貞都發文開嗆：「不愧於大家之前都沒白罵他。」

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▲黃子佼現身北檢出庭。（圖／NOWnews攝影中心）
▲黃子佼現身台北地院開庭，態度180度大轉變，從虛心認錯到拒絕認罪。（圖／NOWnews攝影中心）
李怡貞開砲黃子佼　痛批之前沒白罵

李怡貞對黃子佼的議題向來非常關心，在日前聽聞黃子佼不願認罪一事後，在臉書上隔空開火：「關於黃子佼不認錯的答辯，我認為尊重他律師執行的律師義務，而且當事人只是正常發揮，不愧於大家之前都沒白罵他。」

林智群解析輕判有難度　強調認罪較有機會

事實上，不只是李怡貞，知名律師林智群也曾對此表態：「不知道黃子佼在搞什麼，如果覺得自己是清白的，可以主張無罪，拼到底，沒做的事情，誰也不能要求你認，拼無罪，結果就是大好大壞。」但也語重心長強調：「罪證確鑿的案子，認罪就是停損、承認錯誤，地檢署、法院好處理，比較會輕判。」林智群還坦言，現在已經花了大量時間審理，很難再輕判：「黃子佼選了這條路，想必他應該已經考慮清楚了！」

蕭棋云指出修法疑點　轉達黃子佼訴訟態度

而根據《中時新聞網》報導，黃子佼新委任的律師蕭棋云，曾對他不認罪一事給出回應，蕭棋云指出，此案所扣押的證據，都是在兒少法修法前的檔案，與新法實施的時間點已經產生落差，法官無權用新法來判定舊檔案涉及違法，此外，黃子佼的硬碟中所扣留的證據檔案內，冒出「新增」影片檔案，因此被告方合理懷疑證據檔案，恐已被修改過。蕭棋云也轉達黃子佼對於訴訟的態度，坦言就是希望盡快讓事件落幕。

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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