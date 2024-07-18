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菲律賓女市長為中國間諜！被指認後失蹤　疑似「走後門」出境

▲菲律賓丹轆省班班市華裔女市長郭華萍被懷疑是中國間諜，她被指認後人間失蹤，疑似潛逃出境。（圖／翻攝自臉書）
▲菲律賓丹轆省班班市華裔女市長郭華萍被懷疑是中國間諜，她被指認後人間失蹤，疑似潛逃出境。（圖／翻攝自臉書）

國際中心賴正琳／綜合報導

菲律賓丹轆省班班市華裔女市長郭華萍被懷疑是中國間諜，她被指認後人間失蹤，菲律賓警方多次前往她的住所都未查獲她，疑似潛逃出境，菲律賓移民局今（18）日召開記者會，說明郭華萍可能的動向。

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ABS-CBN》報導，整件事起因於菲律賓警方破獲一個位於班班市的詐騙園區，調查發現園區的土地有一半以上登記在市長愛麗絲．郭（Alice Guo）的名下，而且她擁有驚人的財富和一架直升機。菲律賓國家調查局深入搜索後發現愛麗絲．郭的出生和求學經歷不明，即她可能根本不是菲律賓人，疑似用假身份參選並執政逾兩年，而她的真實身份是中國間諜郭華萍。

參議員漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）懷疑郭市長是中國間諜，要求NBI進行指紋比對，赫然發現，這位聲稱是在地人的市長，指紋竟然與檔案裡2006年3月28日的外國人指紋卡上的中國疑似女間諜郭華萍相符。NBI報告的結論是，郭華萍與愛麗絲．郭的指紋是同一個人所留下的，證實她們根本是同一人。

▲女市長的指紋竟然與檔案裡2006年3月28日的外國人指紋卡上的疑似中國女間諜郭華萍相符。（圖／翻攝自ANC 24/7）
▲女市長的指紋竟然與檔案裡2006年3月28日的外國人指紋卡上的疑似中國女間諜郭華萍相符。（圖／翻攝自ANC 24/7）
被指認為中國間諜並遭國際媒體報導後，郭華萍直接人間蒸發。今（18）日菲律賓移民局發言人桑多瓦爾（Dana Sandoval）開記者會時說，在一名參議員指出郭華萍可能用中國護照離境後，她的華文名「郭華萍」和英文名「愛麗絲．郭」都被列入了移民局監管名單，目前這兩個身份都顯示仍在菲律賓境內。

然而菲律賓警方多次搜索郭華萍的辦公室和住宅，都未尋獲她本人，有記者提問郭華萍是否早已從南部「走後門」出國，或者是否利用了菲律賓邊境管制鬆懈時的漏洞逃逸？桑多瓦爾表示，這個問題應該向菲律賓海岸警衛隊和菲律賓海軍提出。

本月13日菲律賓參議院對郭華萍及其他七人發出逮捕令，這七人分別是希拉·利爾·郭（Sheila Leal Guo）、韋斯利·利爾·郭（Wesley Leal Guo）、建中·郭（Jian Zhong Guo ）、塞門·郭（Seimen Guo）及其疑似母親林文漪（Wen Yi Lin）以及丹尼斯·庫納南（Dennis Cunanan）和南希·加莫（Nancy Gamo），並且擬定於本月29日召開聽證會，不過郭華萍的行蹤不明，民間盛傳她早已透過「特殊管道」潛逃出境，菲律賓官方則已準備好羈押她的房間，只要她自首或是被捕落網，便會移送該居所。


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