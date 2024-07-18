特企／父親節老揪老爸一起喝咖啡！飛利浦雲朵拿鐵機擄獲老爸心

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測MBTI也能猜咖啡喜好？飛利浦LatteGo EP5447一鍵探索12種風味，滿足各種咖啡控老爸和家人！
除了挑選能送進心坎裡的父親節禮物，爸爸更想要的莫過於孩子的陪伴！想拉近與爸爸之間的距離，不如揪老爸來玩近期熱烈討論的MBTI測驗吧，了解老爸內在性格與喜歡的咖啡口味，開啟下午茶聊天話題，享受療癒專屬的親子咖啡時光！像守護者型(SJ類型)老爸比較務實穩重、遵循既有經驗，適合美式咖啡、拿鐵等經典飲品；探險家型(SP類型)老爸對環境很敏銳，具有高靈活性，可以為老爸準備有特色的風味飲品，特調一杯適合夏天的檸檬西西里咖啡，或咖啡冰磚歐蕾；外交官型(NF類型)老爸個性溫暖、具有同理心，就來一杯有濃厚奶泡，看起來就很暖心的卡布奇諾或拿鐵瑪奇朵吧；分析家型(NT類型)老爸重視計畫與效率，分析與邏輯力強，可以為他端上一杯芮斯崔朵(Ristretto)、義式濃縮咖啡富有濃烈風味的咖啡！
無論是喜歡哪種咖啡的老爸，飛利浦全自動義式咖啡機都能滿足爸爸的各種喜好。「飛利浦LatteGo EP5447」採用100%陶瓷研磨器，新鮮現磨給爸爸最醇香乾淨的咖啡風味；配備全彩中文觸控螢幕，能一鍵沖煮12種世界咖啡飲品，客製化調整咖啡濃度、杯量、奶泡量，恣意探索正統義式黃金風味。獨家「專利LatteGo奶泡系統」，採用業界首創的無管線設計，透過高速均勻混合牛奶和蒸氣，不僅讓奶泡更綿密滑順，設計上僅有兩部件，使用完15秒快速清潔，輕鬆享受澎澎雲朵奶泡的細緻口感，全家一起徜徉療癒咖啡世界！
雙溫萃取，雙重享受！飛利浦全新雲朵拿鐵機上市，探索咖啡最佳香氣！
進入盛夏越來越熱，這時候就為老爸準備一杯清爽明亮、帶有豐富花果香氣的冰咖啡吧！全新「飛利浦雙溫萃取雲朵拿鐵機EP3347/EP3326」採用低溫慢萃技術，以較低的溫度萃取，減緩冰塊融化速度，告別水感冰咖啡；同時慢速延長萃取時間，每秒流速僅2.5-3.5ml，釋放咖啡溫潤水果調性，更能品嘗到清爽明亮的花果香氣。此外，全新飛利浦雙溫萃取咖啡機更是唯一榮獲CSA義式行家認證的咖啡機品牌，此認證是義大利行家透過Good senses科學評鑑方式，經過16位咖啡專家品嘗超過20種來自不同產區的咖啡豆，透過分析香氣、酸度、風味、醇度、餘韻等指標，品鑑認證飛利浦雙溫萃取咖啡機的低溫慢萃模式，能釋放咖啡豆清新果香調性；同時透過AromaExtract香氣萃取系統，針對不同產區、豆種都能萃取出咖啡最佳香氣，讓咖啡迷恣意探索每種咖啡最純粹的風味。
「飛利浦雙溫萃取雲朵拿鐵機」同樣採用100%陶瓷研磨器，並擁有12段研磨段數，可依據咖啡豆焙度和風味特性，調整醇厚濃郁的細粉或清爽柔和的顆粒；搭配咖啡濃度、杯量、奶泡比例三段調整，一鍵操作客製專屬咖啡風味，滿足味覺嗅覺的豐富咖啡饗宴。「飛利浦 LatteGo EP3347」搭配專利「LatteGo無管線奶泡系統」，能輕鬆享受雲朵般綿密奶泡；「飛利浦 EP3326」則搭載經典手動蒸氣奶泡管，不用擔心鋼杯角度、埋管深度也能零技巧的打出細緻奶泡，和老爸一起在家體驗拉花樂趣！
飛利浦Saeco父親節滿額好禮活動，在家和爸爸一起度過咖啡時光！
即日起至2024年9月30日，飛利浦Saeco推出「享受咖啡吧」優惠活動，凡至全台飛利浦百貨直營專櫃、飛利浦家電台灣官方直購體驗店(www.philips-da.com.tw)、全國電子(含線上平台)、各大電商平台(momo、PChome、蝦皮等飛利浦Saeco旗艦館)，購買「飛利浦Saeco全自動義式咖啡機」消費滿指定金額，即可於飛利浦官方網站登錄享各種優質好禮。消費滿$25,000元即贈「享受咖啡吧禮盒(市價$2,000)」，滿$33,000元即贈「JBL可攜式藍牙喇叭(市價$2,400)」，滿$45,000元即贈「SodaStream GAIA氣泡水機+鋼瓶(市價$5,190)」，贈品數量有限，送完為止。
全新「飛利浦雙溫萃取雲朵拿鐵機EP3347/EP3326」早鳥預購現正熱賣中！即日起至2024年8月11日於momo預購頁面下單，即享哈根達斯冰淇淋迷你杯兌換券、湛盧咖啡豆或星巴克咖啡豆，以及mo幣超值回饋；2024年7月23日至8月14日，於新光體系百貨通路同步開始預購。這個夏天，就帶著爸爸一起至百貨專櫃鑑賞試飲吧！今年父親節，用飛利浦義式咖啡機和爸爸一起在家享受香氣馥郁的咖啡，陪伴爸爸度過溫暖療癒的父親節！