肯尼NOW星球/最終還是兩聯盟 選秀要如何避免空氣 肯尼哥親自解答
近期台灣體壇話題最高的不外乎就是「台灣職業籃球大聯盟」的成立，本周的「肯尼NOW星球」就和肯尼哥一起討論，除了討論TPBL之外，肯尼哥也提出一些對PLG選秀會的看法。
影音節目部/綜合報導
台籃合併的第一槍由新北國王的王董開始，中間經歷過T1和PLG的聯合體側，富邦勇士、領航猿等四隊退出新聯盟等等，最終變成現在的TPBL。肯尼哥認為大環境都是為了台灣籃球好，不過人都會因為利益而衝突，他建議各聯盟的主事者不管是PLG或TPBL都應該要滿足單一、公正和「這個關鍵特質」，才有機會讓聯盟運作得更好。
同時7/12的PLG選秀會中，許多網友疑問雷蒙恩為什麼退出選秀？對此肯尼哥認為是「選秀淺規則」，像是球團和球員選秀前的交談都有可能影響選秀；另外有些UBA好手也被認為是遺珠，例如世新的陳將双、健行的蔡宸綱先前就有透漏要參加中國CBA的選秀，這樣的風聲消息也都會成為球團的考量，肯尼哥說球員參加2聯盟的選秀並沒有不好，反而可以思考成為自己的職業生涯鋪路。
節目中肯尼哥也對目前台籃的現況作分析，也分享網路上謠言的看法，特別是林書豪未來的去向，想知道肯尼哥到底對林書豪將出走國王的謠言下了什評論嗎？就鎖定7/18的「肯尼NOW星球」！