Klook10歲！推線上闖關搶「許光漢親簽禮」　曝台人最愛國外2城市

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Klook更公布今年2024年上半年觀察趨勢，從Klook 2024《亞太區旅遊脈動大調查》顯示，高達51％的亞太旅客最重視當地體驗獨特性，相較去年上升3%，更有70%渴望探索全新的目的地，為了一生必去的行程解鎖從未造訪過的城市；43%表示想嘗試「大型活動旅遊」的話題旅遊方式，如前往奧運、海外演唱會等地。
Klook公布《海外目的地Top 10》 前兩名為東京與大阪
Klook更公布多個台灣2024上半年旅遊熱銷Top 10榜單，從《海外目的地Top 10》發現，前兩名仍為日本東京和大阪，但也見到多個二三線城市如日本福岡、泰國清邁入榜。
Klook進一步觀察台灣旅客2024上半年《海外體驗活動熱銷Top 10》、《海外一日遊熱銷Top 10》與《海外一日遊人氣竄升Top 10》等榜單，除了經典行程仍舊熱門外，另有三大新的旅遊焦點。
第一、在社群上能獲得高關注度的文化服飾、社群爆紅點受到關注，例如租借或拍照的和服、韓服、泰服體驗，以及朝聖富士山前Lawson打卡熱點。
第二、熱衷新景點新玩法，如2024年新開幕魔女之谷園區而爆紅的吉卜力公園，獲得海外一日遊人氣竄升第1名。
第三、喜愛環境友善行程，因台灣旅客越來越重視在地保育和永續概念，因此清邁大象生態公園之旅不僅奪得海外一日遊熱銷第5名，預訂量更較去年增加2倍。
精選13個「許光漢同款體驗」 跟著光漢腳步旅遊
為歡慶10週年，Klook台灣也推出代言人許光漢相關活動，精選出13個「許光漢同款體驗」，如Klook代言廣告中的冰屋和跳傘、電影作品《青春18x2通往有你的旅程》中的JR 與東急澀谷卓越大飯店、以及光漢夢想行程如紐西蘭冰川徒步體驗等，讓粉絲直接複製許光漢的旅遊清單。
民眾上線闖關 抽獎光漢親簽限定旅行盒
Klook台灣也祭出代言人週年限定禮，粉絲只要在8月18日前，登入Klook會員並完成許光漢專屬的通關問答，除了可免費獲得日韓泰Klook eSIM 1GB，讓出遊更暢行無阻，還有機會抽到限量10份的「Klook 10週年光漢限定版旅行盒」，內含許光漢獨家親簽明信片、親簽旅行手札，以及多樣品牌旅行小物，讓粉絲跟著許光漢一起快樂去旅行！
Booking.com盤點 5個飛行時間四小時內新興目的地
另外，訂房網站Booking.com則是盤點「5 個飛行時間四小時內新興目的地」讓台灣人參考，可減少交通時間，增加更多時間在目的地探索時間，包含日本的函館、日本的仙台、韓國的大邱、泰國的清邁與越南的芽莊。
其中國人較陌生的為芽莊，熱愛夏天的旅人絕對不能錯過有東方馬爾地夫之稱的「芽莊」，當地自然美景豐富，海水清澈，旅人不僅可以享受熱情的陽光與純淨的沙灘，還可以潛入海底世界一窺當地獨有的海洋生物，不需大費周章到馬爾地夫，就可以享受愜意度假生活。