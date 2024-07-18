7-11大暑優惠偷跑！拿鐵、美式低於6折　霜淇淋、思樂冰第2件10元

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📍門市｜7月19日起至7月22日
◾特大杯拿鐵第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾特大杯美式第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡第2杯10元，5.6折（原價80元、特價45元）
◾西西里風檸檬咖啡第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾香橙果纖風味氣泡咖啡第2杯10元，5.6折（原價85元、特價48元）
◾香橙果纖風味冰茶第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾香橙果纖風味氣泡凍飲第2杯10元，5.6折（原價85元、特價48元）
◾冰淇淋紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾霜淇淋第2件10元，6.1折（原價49元、特價30元）
◾大杯思樂冰第2件10元，6.4折（原價39元、特價25元）
◾酷聖石複合店3oz冰淇淋，5.6折（原價89元、特價50元）
◾LOTTE爽冰淇淋任選10元多1件，5.8折（原價69元、特價40元）
7-11也將在7月24日起，開賣「CITY TEA水果冰沙」新口味「多肉葡萄」，以新鮮無籽葡萄為基底與椰果結合，果肉酸甜平衡，清新爽口，限時嚐鮮價75元，大暑解渴必喝！
即日起至8月20日止還有飲料抽抽樂活動，線上線下一天最多有5次中獎機會，凡購買20元（含）以上指定飲料任2件即可參加抽獎，人氣飲品最低折扣只要0元起，還有機會抽中Google Pixal 8手機乙支。
此外，咖啡控也別錯過伯朗咖啡今夏新品「ONE BREW易搖即溶咖啡」，透過特殊冷凍乾燥工法，能以冷水沖泡，全新系列共推出2款口味，包含「無糖醇厚黑咖啡」與「含糖輕焙黑咖啡」。「無糖醇厚黑咖啡」完整呈現黑咖啡迷人的焦糖及巧克力醇厚香氣，口感圓潤柔和；「含糖輕焙黑咖啡」則加入微糖配方，散發細膩的醃漬蜜餞風味，調和出清爽明亮的微甘口感。
「ONE BREW易搖即溶咖啡」系列為條狀包裝設計，整體輕巧好攜帶，無論是在辦公室、旅行途中還是戶外活動，置放於口袋、迷你包包等，皆能輕鬆如影隨形，同時易溶解的特性，不論是想調製冷飲或熱飲，甚至是加入牛奶沖調成一杯濃郁冰拿鐵都能輕易滿足。
「ONE BREW易搖即溶咖啡」系列每盒20入，建議售價180元，目前已於全聯、家樂福、愛買、大潤發等量販通路開賣，8月1日起於金車線上購等電商通路陸續開賣。