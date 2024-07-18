屏東風域半島觀光　首屆「風域祭」登場

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縣府交旅處表示，「風域祭」具有四大亮點。今年夏天邀請4位國內外知名藝術家來到屏東進行公共藝術創作，包括日本國際級藝術家野老朝雄、屏東在地工藝藝術家峇岦嵐偲·旮札涅蘫、臺灣紙雕藝術家成若涵及塗鴉壁畫藝術家藍色隧道，為活動增添藝術氣息。亮點二是建置4處具旅服功能的遊客中心及旅遊資訊站，包括牡丹鄉的石門旅遊資訊站及牡丹遊客中心、旭海村的旭海旅遊資訊站及滿州鄉九棚村的九棚旅遊資訊站，增強恆春半島觀光服務量能，確保遊客能獲得優質服務。
此外，縣府推出專屬「風域半島」官網，整合區域內所有推薦遊程預約及食、宿、遊、購、行連結，方便旅客查詢和預訂，不再擔心遺漏任何重要資訊，加強旅遊可及性，強化智慧觀光旅遊體驗。亮點四則是培訓在地32位牡丹社事件專業導覽人員，全面升級的導覽服務將跨領域、跨文化、跨歷史、跨風景，介紹豐富且具魅力的風域半島遊程，包括「琅嶠傳奇在牡丹」、「八瑤灣療癒體驗」、「星心海的呼喚」及「幸福草原」等，顛覆一般大眾對恆春半島的刻板印象。
自九棚資訊站啟用後將以「食嶼」為主軸推出在地風味餐，結合3種特色伴手禮：「菇菇醬」、「四色麵條」及「養生料理包」，讓遊客品味屏東特色美食，將味蕾體驗擴散至每個角落。