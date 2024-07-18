捐血助人！產業園區管理局永安產業園區辦廠商捐血活動
經濟部產業園區管理局高屏分局永安產業園區服務中心於今(18)日，在永安產業園區服務中心前廣場，舉辦廠商聯合捐血活動，在企業廠商鼓勵員工踴躍捐血相挺下，有52人捐出91袋熱血，共2萬2千750cc，以發揮愛心捐血助人。
記者黃守作／高雄報導
這項由產業園區管理局高屏分局、永安產業園區服務中心所發起的熱血相挺公益捐血活動，在產業園區管理局高屏分局分局長游淑惠及永安產業園區服務中心主任王敏誠，號召永安產業園區廠商熱情相挺，鼓勵員工踴躍捐血。
產業園區管理局高屏分局分局長游淑惠表示，經號召下，有永安產業園區區內廠商慶圖金屬開發公司等企業，除提供禮券及烤雞特攻隊現烤烤雞1隻外，並發動員工發揮愛心一同加入捐血助人的行列，以實際行動，善盡企業社會責任。
游淑惠說，全台血庫存量低，血液需求量大幅增加，為儲備充足的醫療用血，產業園區管理局高屏分局永安產業園區服務中心以服務廠商之熱忱，響應公益捐血活動，並與區內企業廠商舉辦聯合捐血活動，現場熱鬧溫馨，展現產業園區員工的熱血與熱情。
產業園區管理局高屏分局永安產業園區服務中心主任王敏誠指出，該中心與廠商並呼籲血荒期間，大家能多多出來捐血做公益，捐血不僅是傳愛的善舉，也能促進身體新陳代謝，同時期盼透過拋磚引玉，喚起更多廠商與民眾參加捐血活動，來幫助更多人的生命，為社會挹注更多幸福能量。