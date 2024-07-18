瓊斯盃／游艾喆、莫巴耶2大將都沒上！中華白50：77遭烏克蘭痛宰

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本場比賽中華白隊控衛好手游艾喆、主力中鋒莫巴耶2名大將都因傷缺陣，雖然陣中的年輕球員因此獲得較多上場機會，但也能看出球隊的經驗還是稍顯稚嫩。本場比賽從開賽烏克蘭就較佔上風，不論是進攻還是防守端都較具優勢，而中華白自己的外線把握度也不佳，半場團隊三分球僅10投2中，命中率僅20%，半場打完中華白以31：43落後。
下半場中華白僅得19分 成此戰輸球關鍵
雙方易籃再戰後，烏克蘭仍舊在場上佔據優勢，雖然自身的外線命中率也不盡理想，但下半場只讓中華白團隊得到19分，也是獲勝關鍵，終場烏克蘭就以27分之差擊敗中華白，目前烏克蘭隊5場比賽下來戰績為3勝2敗，暫居男子組第4位置。
本場比賽中華白以張家禾表現最佳，全場共出手9投5中，攻下10分、4籃板，控衛陳又瑋貢獻8分、4助攻、2抄截，CBA好手林彥廷挹注7分、5籃板，替補中鋒吳志鍇得到5分、3籃板。
中華白隊總教練桑茂森賽後則針對此戰讓主將游艾喆、莫巴耶休戰做出解釋，「事實上游艾喆在賽前熱身的時候，小腿腫漲的狀況就很明顯了；至於莫巴耶膝蓋方面也有一些問題，他已經反應這個問題2、3天了，所以這場比賽選擇讓他們休息。」
「我們有觀察過一些球隊，對上澳洲隊是比較有機會拿下，所以昨天選擇讓他們打，明天他們兩人就會順利回歸，球賽是連打的，所以我們用這一天來觀察他們兩人的狀況。」桑茂森如此說到。