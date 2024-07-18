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這不是游泳池！外國客違規跳北海道青池　「比YA拍照」引眾怒

▲北海道美瑛青池近來傳出，有外國遊客做出跳入池中等脫序行為。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照）
▲北海道美瑛青池近來傳出，有外國遊客做出跳入池中等脫序行為。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照）

國際中心徐筱晴／綜合報導

隨著訪日外國觀光客增加，不守規矩的外國遊客也在各地持續出現。近來在北海道知名景點「白金青池」就傳出，有外國遊客跳入禁止游泳的池中，即使當地當地遊客警告，該名外國遊客仍不當一回事，後續甚至對著無人機擺出YA的姿勢拍照，而無人機疑似也沒有得到飛行許可。

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根據《富士新聞網》報導，位於北海道美瑛町的「白金青池」一直以來是當地的熱門旅遊景點，但在16日卻傳出觀光客不守規矩的事件。從遊客拍下影片中可以看到，有一名20、30多歲的外國人在池塘當中游泳、還比出了YA的手勢拍照。之後，還有1架無人機在男子頭上飛行，而該架無人機疑似也沒有獲得飛行許可。男子在10分鐘之後才游上岸，似乎還和操控無人機的人對話。

據拍攝影片的男子表示，當時他正在拍照片，就聽到傳來了「啪」的跳入水中的聲音，「一開始我還以為是什麼生物，結果仔細看竟然是一個人。」從男子上岸後的樣子來看，他看起來散發著一股終於辦到了的成就感」。

該名男子續稱，周圍的人都在說「應該要報警」、「不可能發生這種事吧」，認為「用常識就能判斷」一般人是不會跳進去「白金青池」。

不僅是當地民眾，就連外國遊客看到也紛紛搖頭，有人表示，「不要做這種擾人的行為，而且這可能也會對身體健康造成影響。如果不慎疏忽可能會發生事故，這裡又是全球知名的景點，應該要在事故發生前阻止才對。」

青池傳遊客脫序行為　地方政府困擾

「白金青池」是一個人工造成的水池，在1988年因為十勝岳一次火山爆發，為避免火山的堆積物造成泥石流，而在美瑛川建立多個河堤，而這個水池就是當中一個河堤形成。青池水深達9公尺，由於很危險美瑛町已禁止民眾在池內嬉戲。

報導指出，池子周圍雖設有柵欄，但在一些樹木生長的位置等，某些地方還是沒有柵欄圍起。青池雖然也設有偵測池子侵入者的AI相機，但來自深處的入侵可能無法被偵測到。

不過若是偵測到有人入侵到一定區域AI相機將會以日文、英文、中國等語言，播放「危險請勿進入水中」的警告聲，並將影像傳回到公所。但這次事件當中，AI相機卻未有動作，很可能是因為從未發現的位置進入池子所致。

美瑛町商工觀光交流課課長輔佐成瀨弘記表示，「青池有些地方比起想像中的還深，甚至無法採到底部，且還有寄生蟲等危險的東西存在，進入池中是非常為想的行為，請民眾別進入。」目前美瑛町正在討論，未來在青池周邊增設攝影機。

每年約有238萬遊客造訪美瑛町，是該鎮人口的250倍以上，「觀光公害（overtourism，過度旅遊）」造成交通壅擠、脫序行為等問題，使得維護管理的成本增加。美瑛町也在考慮未來針對轄內包括青池在內的觀光景點開徵「入場稅」。


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