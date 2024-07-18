這不是游泳池！外國客違規跳北海道青池　「比YA拍照」引眾怒

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據拍攝影片的男子表示，當時他正在拍照片，就聽到傳來了「啪」的跳入水中的聲音，「一開始我還以為是什麼生物，結果仔細看竟然是一個人。」從男子上岸後的樣子來看，他看起來散發著一股終於辦到了的成就感」。
該名男子續稱，周圍的人都在說「應該要報警」、「不可能發生這種事吧」，認為「用常識就能判斷」一般人是不會跳進去「白金青池」。
不僅是當地民眾，就連外國遊客看到也紛紛搖頭，有人表示，「不要做這種擾人的行為，而且這可能也會對身體健康造成影響。如果不慎疏忽可能會發生事故，這裡又是全球知名的景點，應該要在事故發生前阻止才對。」
青池傳遊客脫序行為 地方政府困擾
「白金青池」是一個人工造成的水池，在1988年因為十勝岳一次火山爆發，為避免火山的堆積物造成泥石流，而在美瑛川建立多個河堤，而這個水池就是當中一個河堤形成。青池水深達9公尺，由於很危險美瑛町已禁止民眾在池內嬉戲。
報導指出，池子周圍雖設有柵欄，但在一些樹木生長的位置等，某些地方還是沒有柵欄圍起。青池雖然也設有偵測池子侵入者的AI相機，但來自深處的入侵可能無法被偵測到。
不過若是偵測到有人入侵到一定區域AI相機將會以日文、英文、中國等語言，播放「危險請勿進入水中」的警告聲，並將影像傳回到公所。但這次事件當中，AI相機卻未有動作，很可能是因為從未發現的位置進入池子所致。
美瑛町商工觀光交流課課長輔佐成瀨弘記表示，「青池有些地方比起想像中的還深，甚至無法採到底部，且還有寄生蟲等危險的東西存在，進入池中是非常為想的行為，請民眾別進入。」目前美瑛町正在討論，未來在青池周邊增設攝影機。
每年約有238萬遊客造訪美瑛町，是該鎮人口的250倍以上，「觀光公害（overtourism，過度旅遊）」造成交通壅擠、脫序行為等問題，使得維護管理的成本增加。美瑛町也在考慮未來針對轄內包括青池在內的觀光景點開徵「入場稅」。