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李多慧新家開箱「冰箱當酒窖」！女神睡衣長這樣　粉絲嗨翻：好香

▲李多慧日前搬進新家，還讓沈玉琳的網路節目前往開箱，沒想到竟發現女神超愛喝啤酒，還撞見李多慧的睡衣，讓沈玉琳直呼：「好香！」（圖／緯來綜合台提供）
▲李多慧日前搬進新家，還讓沈玉琳的網路節目前往開箱，沒想到竟發現女神超愛喝啤酒，還撞見李多慧的睡衣，讓沈玉琳直呼：「好香！」（圖／緯來綜合台提供）

記者施以慧／綜合報導

韓籍啦啦隊女神李多慧在來台成為「小龍女」以後刮起旋風，走到哪裡一舉一動都備受關注，近期李多慧宣布要定居台灣，地點就選在台北天母棒球場附近，而由沈玉琳主持的網路節目《威廉沈歡樂送》日前也開箱李多慧的新家，沒想到竟意外發現女神超愛喝「台灣啤酒」，冰箱滿滿的都是酒精飲料，而最私密的睡衣也大方被李多慧展示出來，讓沈玉琳驚呆，直呼：「好香！」

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▲李多慧（左）掉入沈玉琳（右）的陷阱，大罵韓文髒話。（圖／威廉沈歡樂送）
▲李多慧（左）掉入沈玉琳（右）的陷阱，大罵韓文髒話。（圖／威廉沈歡樂送 YouTube）
大罵韓文髒話　李多慧私下超接地氣

沈玉琳日前帶著節目團隊跑到李多慧的新家開箱，沒想到李多慧中文功力大增，幾乎不用翻譯，就能與沈玉琳溝通，在玩遊戲環節李多慧更是展現自己的綜藝魂，甚至不慎跳進沈玉琳設下的陷阱，大罵韓文髒話，讓在場工作人員笑翻。

▲李多慧私底下非常愛喝啤酒，冰箱裡塞滿了韓國燒酒和台灣啤酒。（圖
▲李多慧私底下非常愛喝啤酒，冰箱裡塞滿了韓國燒酒和台灣啤酒。（圖／威廉沈歡樂送 YouTube）
女神超愛喝啤酒　錄影中直接開喝

沈玉琳接著開箱李多慧的廚房，意外發現女神非常喜歡喝酒，「冰箱裡面照理來說應該很多，咦？為什麼是台灣啤酒？」李多慧則笑說：「我很喜歡台灣啤酒，台灣啤酒很好喝。」只見冰箱裡不僅有好幾罐台灣啤酒，還有韓國燒酒，沈玉琳甚至在節目當中直接打開啤酒來喝，讓李多慧傻眼：「現在可以嗎？」沈玉琳則說：「可以啊！為什麼不行？喝啤酒，這又不是毒藥！來，乾杯。」兩人就這樣在工作人員面前直接開喝，李多慧表演了一段韓國非常有名的「開酒手勢」，可見女神私底下依舊接地氣，與檯面上的模樣有些不同。

▲李多慧（圖右）的睡衣比沈玉琳（圖左）想象中還可愛。
▲李多慧（圖右）的睡衣比沈玉琳（圖左）想象中還可愛。（圖／威廉沈歡樂送 YouTube）
女神睡衣長這樣　沈玉琳偷聞驚呆：好香

開箱過程免不了看一下女神的閨房，當沈玉琳一打開女神的臥室，發現整個房間相當整潔，不過因為還沒全部搬完的關係，還是有些空蕩蕩的感覺，也意外看見李多慧隨意放在床上的睡衣，沈玉琳不禁大喊：「這是什麼！你平常在家裡給我穿這樣？」只見一套粉色睡衣被拿起，是長袖上衣和長褲，上面還有可愛圖樣，讓李多慧大笑到說不出話，沈玉琳還偷聞一下表示：「很香啊！」讓女神尷尬趕緊把睡衣收好。

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