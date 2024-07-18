李多慧新家開箱「冰箱當酒窖」！女神睡衣長這樣　粉絲嗨翻：好香

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沈玉琳日前帶著節目團隊跑到李多慧的新家開箱，沒想到李多慧中文功力大增，幾乎不用翻譯，就能與沈玉琳溝通，在玩遊戲環節李多慧更是展現自己的綜藝魂，甚至不慎跳進沈玉琳設下的陷阱，大罵韓文髒話，讓在場工作人員笑翻。
女神超愛喝啤酒 錄影中直接開喝
沈玉琳接著開箱李多慧的廚房，意外發現女神非常喜歡喝酒，「冰箱裡面照理來說應該很多，咦？為什麼是台灣啤酒？」李多慧則笑說：「我很喜歡台灣啤酒，台灣啤酒很好喝。」只見冰箱裡不僅有好幾罐台灣啤酒，還有韓國燒酒，沈玉琳甚至在節目當中直接打開啤酒來喝，讓李多慧傻眼：「現在可以嗎？」沈玉琳則說：「可以啊！為什麼不行？喝啤酒，這又不是毒藥！來，乾杯。」兩人就這樣在工作人員面前直接開喝，李多慧表演了一段韓國非常有名的「開酒手勢」，可見女神私底下依舊接地氣，與檯面上的模樣有些不同。
女神睡衣長這樣 沈玉琳偷聞驚呆：好香
開箱過程免不了看一下女神的閨房，當沈玉琳一打開女神的臥室，發現整個房間相當整潔，不過因為還沒全部搬完的關係，還是有些空蕩蕩的感覺，也意外看見李多慧隨意放在床上的睡衣，沈玉琳不禁大喊：「這是什麼！你平常在家裡給我穿這樣？」只見一套粉色睡衣被拿起，是長袖上衣和長褲，上面還有可愛圖樣，讓李多慧大笑到說不出話，沈玉琳還偷聞一下表示：「很香啊！」讓女神尷尬趕緊把睡衣收好。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！