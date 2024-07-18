杜拜公主IG宣布離婚！連說3次循伊斯蘭古法休夫 通常是男性權利
杜拜（Dubai）公主馬赫拉（Sheikha Mahra）近日在個人IG以黑底白字圖片宣布離婚，且連說3次「我和你離婚，我和你離婚，我和你離婚」，似乎是在遵循伊斯蘭古法「三聲離婚」（triple talaq）習俗，這通常被視為是男性的權利，可在說出3次我和你離婚後迅速順利休妻，馬赫拉霸氣拿來用在老公身上，也引發熱議。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，馬赫拉17日在個人IG發文表示，「親愛的先生，既然你的時間都被別人占滿，我在此宣布我們離婚。我和你離婚，我和你離婚，我和你離婚。保重。你的前妻」。
迄今杜拜官方並未發表公開評論，《BBC》報導表示，已經聯繫了杜拜官員要求置評，但沒有收到回應。由於官方並未證實，因此也有人認為馬赫拉的IG或許是遭到駭客入侵。不過，從馬赫拉發文至今已經過了1天，且馬赫拉的IG上也將過去與先生的合照刪除。
馬赫拉去年4月才與先生謝赫馬納（Sheikh Mana）結婚，兩人在今年5月喜獲女兒，不料如今卻傳出感情生變。
《BBC》報導也指出，馬赫拉連說3次「我和你離婚」似乎是在遵循伊斯蘭古法「三聲離婚」，事實上這習俗一直頗具爭議，在許多國家遭到禁止，因為這往往讓男子用來迅速單方面與妻子離婚，進而逃避了贍養費或離婚後的其他責任。