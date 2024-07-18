科博館植物園歡慶開園25年 《火鶴花展》 邀你來慶生

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慶祝開園25週年規劃的《掌心上的祝福—火鶴花展》十分應景，火鶴花的苞片形如掌心，中央豎起圓柱狀的肉穗花序像極了蠟燭，花語為「熱情、關懷及祝福」，台語發音跟「乎好」諧音，代表凡事皆能順利美好，也蘊含對植物園未來的期許。
植物園研究人員陳盈君博士分享，火鶴花是花燭屬常綠植物，原產於近熱帶地區，當植株長到一定程度大小時，每片葉腋可抽出一支花莖；它在原生地常附生於巨大樹幹上，具有氣生根。
另彩葉芋、龜背芋、觀音蓮等觀葉植物與火鶴花同屬「天南星科」，因其變化豐富的葉形及亮麗多彩的葉色，為流通世界各地的熱門觀賞植物。這次展覽攜手埔里3大盆花業者，以「生日派對」為主題，運用粉、紫、白、紅、橘、黑與多種花色，共有約26種、300盆火鶴盆花，搭配150盆觀葉植物及彩葉芋，打造繽紛絢麗的慶生場景。
現場還展出農業部農業試驗所及高雄區農業改良場育成之火鶴新品種，包括標準型紅色綠肩之盆花品種「台農 9 號-小仙子」；鬱金香花型的「高雄3號-紅鈴」切花火鶴、具特殊濃黃粉色的「高雄6號-蒙娜麗莎」切花火鶴等，觀眾可看到台灣學研單位的火鶴花育種成果。
7月另有一系列活動，包括科博館吉祥物恐龍家族中的「龍媽」是植物園守護者，象徵愛護生命、尊重大自然。7月19日至23日參加「追龍 ‧ 植物園」尋找龍媽活動，完成指定任務即可兌換限定貼紙或精美贈品。7月20日至21日，植物園中央走道前舉行「市集．植物園」都市之森小聚集，為期2天，現場有植物轉運站、手抄紙體驗區、葉片拓印、豐收種實串、半水耕蝴蝶蘭栽培、海洋危機大型桌遊等活動。活動資訊請參考：https://www.nmns.edu.tw/ch/information/news/News-001636/