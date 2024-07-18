楊丞琳返《歌手2024》不爭總決賽？內幕曝光粉絲炸鍋了：對她好點

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楊丞琳工作室今天傍晚在微博上發文，坦言非常感謝節目組邀請，也曝光受邀上節目的過程：「為了留出12期完整檔期參與，我們協調了後續一系列工作計畫。很遺憾，在受邀參加突圍賽前，原定的國外演唱會行程因交通安排困難，仍與《歌手2024》總決賽直播時間有衝突。」不過工作室透露，楊丞琳依舊會上台演出，只是不和其他選手競爭總決賽：「基於對賽制和其它競演歌手的尊重，楊丞琳突圍賽曲目將作為表演舞台，不參與聽審投票，不計入總決賽資格的爭取。」
有網友對此留下評論，指出楊丞琳非常體面，認為她救場《歌手2024》兩次：「（節目）5月10號播出，你5月初才邀請我，我就是來救場的。」並痛批主辦單位第1輪就淘汰楊丞琳：「我留了12期檔期給你，你讓我一輪遊？」並指出節目組可能想藉由突圍賽，保留楊丞琳進總決賽的資格，但沒想到總決賽與她的演唱會撞期，所以「不陪玩了」，但基於節目組誠摯地邀請，所以參加突圍賽表演，網友還說楊丞琳只是想「給個面子」。
對此，也有其他粉絲替楊丞琳發聲：「五月初收到邀約來救場，姊姊真是來這裡吃力不討好了，能不能對她好一點？」但重返舞台一事曝光，仍不少粉絲留言替楊丞琳加油打氣：「能多一個舞台就是好事，楊姐別緊張唱的開心就好」、「期待姐姐的演出」、「珍惜每一次舞台這就是楊丞琳」、「明晚享受舞台好好唱！」