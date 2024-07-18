張育成要為中華隊打進洛杉磯奧運！王建民：他是全台棒球員指標
富邦悍將主砲張育成、中信兄弟投手教練王建民等超級大咖今（18）日出席知名品牌Nike設計中華隊新隊徽記者會，兩人也分享過去代表台灣打奧運的心情，其中王建民曾在2004年雅典奧運對戰日本隊，而張育成則是透露自己國小4年級就打過中華隊，跟老哥張進德、張進龍一起拿下世界冠軍的感覺。張育成近期以3.5年總值9250萬的超高薪加入富邦，也在16日敲出生涯首轟，對於2028年洛杉磯奧運，王建民則表示，因為張育成是全台棒球員指標，他也喊出：「希望育成可以帶領所有中華隊球員打進奧運。」
記者吳政紘/台北報導
張育成經典賽感動 打奧運已經是目標
張育成透露，自己在泰源國小時期就打過2006年第四屆亞洲少棒錦標賽，而中華隊當時沒有對手，「沒有球隊可以從我們手上奪分，一路打到冠軍。」
中華隊在這次賽事拿到三連霸，李昱鴻也拿下MVP， 之後順利旅日加盟讀賣巨人，而張進德則是MVP。
張育成提到自己去年在經典賽表現，一開始也沒有特別打得好，但受到球迷支持，大家表現也越來越精彩，他也很感謝球迷一路走來支持。
回到台灣家鄉打球，張育成也是一開始遇到小低潮，但他馬上調整回來，現在打擊率高達3成16，也是富邦悍將主砲，未來也將在11月打世界12強賽，再跟全台球迷重溫感動。
王建民身為中華隊投手教練，也希望張育成扛下壓力，他說：「張育成是全台棒球員指標，希望他可以帶領所有的中華球員，打進奧運。」