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瓊斯盃／中華藍86：66宰馬來西亞！高柏鎧繳雙十數據、全員皆得分

▲瓊斯盃今（18）日進行男子組第6日賽事，晚間7：00由地主中華藍迎戰馬來西亞，此戰藍隊靠著歸化洋將高柏鎧 （Brandon Gilbeck）繳出雙十數據，攻下全隊最高14分並抓下11個籃板，終場就率隊以86：66輕取馬來西亞，目前中華藍5場比賽下來全數獲勝，也與菲律賓同樣以5勝0敗的戰績暫居龍頭位置。（圖／籃協提供）
▲瓊斯盃今（18）日進行男子組第6日賽事，晚間7：00由地主中華藍迎戰馬來西亞，此戰藍隊靠著歸化洋將高柏鎧 （Brandon Gilbeck）繳出雙十數據，攻下全隊最高14分並抓下11個籃板，終場就率隊以86：66輕取馬來西亞，目前中華藍5場比賽下來全數獲勝，也與菲律賓同樣以5勝0敗的戰績暫居龍頭位置。（圖／籃協提供）

記者陳品翔/新北報導

瓊斯盃今（18）日進行男子組第6日賽事，晚間7：00最後一場賽事由目前暫居第二的地主中華藍隊，迎戰暫居第三的馬來西亞，此戰中華藍隊靠著歸化洋將高柏鎧 （Brandon Gilbeck）繳出雙十數據，攻下全隊最高14分並抓下11個籃板，且登錄的12名球員全數都有得分紀錄，終場就以86：66輕取馬來西亞，目前中華藍5場比賽下來全數獲勝，也與菲律賓同樣以5勝0敗的戰績暫居龍頭位置。

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中華藍首節展現強悍防守  只讓馬來西亞得8分

本場比賽首節開打後，中華藍就成為場上居上風的一方，靠著團隊密不通風的防守與進攻端有裡有外的表現，首節只讓馬來西亞團隊得到8分，至於中華藍隊自身則是攻下21分，首節打完中華藍就取得21：8的雙位數領先。

第二節場上一度緊張  馬國洋將後方推林秉聖

來到第二節，雙方在場上你來我往，互有攻勢，馬來西亞則多靠著洋將Joseph Obasa與Wesley Murry單打取分；而第二節比賽場上也出現緊張狀況，當時中華隊後衛林秉聖與對方洋將Murry一度擦出火花，Murry還從林的後方推了他一把，好在雙方隊友即時上前，這才避免衝突發生，半場打完中華隊仍舊以45：31領先。

雙方易籃再戰後，中華隊在第三節持續展現想要搶勝的高昂企圖心，開賽隨即打出一波10：5的攻勢，絲毫不給對手任何可能逆轉的機會，也將領先優勢拉開至20分，至此中華隊後續就穩穩地將比分差維持在15分以上，終場就以20分之差擊敗馬來西亞，順利收下5連勝。

此戰中華藍隊以歸化洋將高柏鎧 （Brandon Gilbeck）表現最佳，全場共10投6中，攻下14分11籃板3阻攻，賀博貢獻12分3籃板2助攻，賀丹挹注8分2助攻，主控陳盈駿得到9分3籃板5助攻，替補控球高錦瑋繳出7分5籃板3助攻。

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