話別亂說！開「川普地獄梗」玩笑　美收銀員被炒、樂團遭取消巡演

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報導指出，拍攝者自稱是名退役軍人，他先是上前質問平克妮是否就是在臉書發文的帳號用戶，接著又問對方「所以你認為槍手應該要射得更準一點嗎？」，而平克妮先是愣了一下，接著便重複以「我正在上班」答覆，見對方仍在拍攝後才向店內同仁致電求助。
文內提到事後家得寶已透過X平台上的官方帳號表示，該員工的言論並不代表公司或公司價值觀，並稱確認該名女員工已經不在該店上班，公司發言人事後則證實，平克妮已遭到開除。
日前美國喜劇演員傑克布萊克（Jack Black）的喜劇搖滾樂團「阿傑與阿凱」（Tenacious D），其樂團吉他手凱爾蓋斯（Kyle Gass）也同樣因拿暗殺川普未遂開玩笑引發怒火。蓋斯14日在澳洲雪梨演出時也慶祝了他的64歲生日，被問及生日願望時他笑稱「希望下次射川普別失準」，畫面傳出後同樣掀起大批反彈聲浪。
主唱傑克布萊克和經紀公司對此表示，將取消樂團在澳洲後續4場以及紐西蘭的2場演出，並強調「絕不會容忍仇恨言論，或鼓勵任何形式的政治暴力」，傑克布萊克也稱他認為阿傑與阿凱應負起責任，不能繼續巡演，希望粉絲們能夠諒解；蓋斯則同樣發出道歉聲明表示，自己在舞台上即興發揮的言論非常不恰當，也是個危險的錯誤，並稱川普遇刺是場悲劇，對於當下缺乏判斷力感到相當抱歉。
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