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幼兒園性侵案延燒！民眾黨認「首次通報在柯市府時期」：值得檢討

▲北市培諾米達幼兒園爆發狼師猥褻、性侵案，受害人數高達20名，民眾黨主席坦承首次通報發生在台北市前市長柯文哲執政時期。（圖／記者呂炯昌攝）
▲北市培諾米達幼兒園爆發狼師猥褻、性侵案，受害人數高達20名，民眾黨主席坦承首次通報發生在台北市前市長柯文哲執政時期。（圖／記者呂炯昌攝）

記者孫唯容/綜合報導

北市培諾米達幼兒園爆發狼師猥褻、性侵案，受害人數高達20名，還被發現拍攝600部私密影片，事件引發喧然大波，前後任市府遭指控無作為。台灣民眾黨今（18）日發布聲明表示，此案首次通報發生在台北市前市長柯文哲執政時期，當時監視器並未拍攝到足以佐證的有力證據，直到全案進入司法調查，陸續有其他家長投訴後，才有更多證據被發現。

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民眾黨表示，台北市發生令人痛心的幼兒園狼師案，狼師的行徑人神共憤、天理難容，他們感到十分痛心，每次個案牽涉的不只是一個孩子的一生、更是一個家庭的一輩子，孩子都是我們的寶貝，不應因任何疏漏使他們暴露在危險之中。

民眾黨指出，此案件首次通報發生在柯文哲市長執政時期，接到通報後，相關局處即進行訪視與調查，然而據了解，當時監視器並未拍攝到足以佐證之有力證據，全案進入司法調查後，2023年檢方以不起訴處分，2023年7月陸續出現其他家長投訴，狼師被羈押後，才有更多證據被發現。

不過，民眾黨也直言，回頭檢視這段過程，在「兒少保障」與「教保員停職」的衡平之間，相關主管單位確實有值得檢討之處，除了調閱監視器，教育前線的訪視與訪談裡應加強，避免教育現場發生內部包庇或隱匿情事。

當幼兒園出現體罰、霸凌、性騷擾、不當管教、其他身心暴力或不當對待之行為並遭到裁處，該幼兒園被公佈周知的時間，也應該考慮修法適度延長，還給家長與大眾知的權利，並避免孩童遭到不可挽回的終身傷害。

民眾黨強調，他們重視兒少保護議題，針對這起悲劇，他們必須檢討並致力完善法規制度，為了孩子，他們會做的更好。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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