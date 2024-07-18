幼兒園性侵案延燒！民眾黨認「首次通報在柯市府時期」：值得檢討

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民眾黨指出，此案件首次通報發生在柯文哲市長執政時期，接到通報後，相關局處即進行訪視與調查，然而據了解，當時監視器並未拍攝到足以佐證之有力證據，全案進入司法調查後，2023年檢方以不起訴處分，2023年7月陸續出現其他家長投訴，狼師被羈押後，才有更多證據被發現。
不過，民眾黨也直言，回頭檢視這段過程，在「兒少保障」與「教保員停職」的衡平之間，相關主管單位確實有值得檢討之處，除了調閱監視器，教育前線的訪視與訪談裡應加強，避免教育現場發生內部包庇或隱匿情事。
當幼兒園出現體罰、霸凌、性騷擾、不當管教、其他身心暴力或不當對待之行為並遭到裁處，該幼兒園被公佈周知的時間，也應該考慮修法適度延長，還給家長與大眾知的權利，並避免孩童遭到不可挽回的終身傷害。
民眾黨強調，他們重視兒少保護議題，針對這起悲劇，他們必須檢討並致力完善法規制度，為了孩子，他們會做的更好。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110