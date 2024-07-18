韓國歷史性判決！最高法院承認「同性伴侶權利」　替同婚鋪路

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韓國最高法院大法官趙熙德（Jo Hee-de）指出，考慮到現有的法規《國民健康保險法令》並未明文將同性伴侶排除在被扶養人資格之外，而僅因同性伴侶為由就取消其資格是「基於性取向的歧視行為」，更嚴重侵犯了人們的尊嚴和價值、追求幸福的權利、隱私權以及在法律面前人人平等的權利。
本案原告是由一對男性同性伴侶蘇成旭（So Seong-wook）與金勇敏（Kim Yong-min）提起，兩人於2019年舉行婚禮並就此同居，蘇成旭也於次年2月登記為參加職工醫保的金勇敏之被扶養人，但半年後韓國國民健康保險公團（National Health Insurance Service）發現兩人為同性伴侶後，以「蘇成旭不符合被扶養人資格」為由終止金勇敏權益，並向其徵收醫保費用。
由於韓國並不承認同性婚姻，因此兩人的婚姻關係並不具備法律效力，蘇成旭為此提起行政訴訟，並主張「僅以同性為由否認被扶養人資格」並不符合健保制度宗旨。首爾高等法院一審時作出了有利這對伴侶的裁決，要求國民健康保險公團恢復對其福利，國民健康保險公團後來又對該判決提出上訴，最高法院在一審時駁回起訴，直到二審才判處原告勝訴。