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3隻賓士貓遭丟寵物店前棄養！新北動保處抓出狠心飼主　重罰9萬元

▲可愛的賓士貓被遺棄在寵物店前。（圖／新北市動保處）
▲可愛的賓士貓被遺棄在寵物店前。（圖／新北市動保處）

記者潘毅／綜合報導

寵物是生命而非物品！近期新北市動保處接獲汐止區某寵物用品賣場通報，一名員工在開門時發現賣場門口遭人棄置三隻可愛的小貓。調閱監視器後，才發現是遭人遺棄的貓，經過追查也對狠心飼主裁罰9萬元，目前這三隻可愛貓咪還在等待溫暖的新家。

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飼主辯稱撿到流浪貓！動保處打臉開罰

汐止區某寵物用品賣場日前開店時，發現門口被放置了一個寵物籠子，結果一打開看裡面竟然有三隻賓士貓，店家隨即通報動保處，並開始調閱監視錄影畫面，發現在當天早上6點20分左右，一名頭戴安全帽的不明人士手提箱籠，從附近花台步行至賣場門口，將箱籠棄置後迅速離去。

▲當天早上6點20分左右，一名頭戴安全帽的不明人士手將箱籠棄置後迅速離去。
▲當天早上6點20分左右，一名頭戴安全帽的不明人士手將箱籠棄置後迅速離去。（圖／新北市動保處）（圖／新北市動保處）
掌握了棄貓事證後，動保處函請警察局汐止分局協助追查，並先將３隻貓咪帶回動物之家安置。而飼主到案說明後，辯稱小貓是在自家附近山區撿到的流浪貓，因家人反對飼養，才送到賣場希望有人認養。然而，由於無法提供拾獲小貓的確切事證，且有實際照養過，動保處按事實行為準則依法辦理，認定行為人棄貓行為確實違反《動物保護法》第5條第3項規定，開罰9萬元，並將其列入禁止飼養黑名單。

▲三隻賓士貓還在等待溫暖的新家。（圖／新北市動保處）
▲三隻賓士貓還在等待溫暖的新家。（圖／新北市動保處）
目前這三隻小貓還在等待溫暖的新家，動保處也坦言，近年來保護動物政策雖有進步，但飼主對於動物保護的基本觀念仍然不足，導致隨意棄養行為頻發，進一步造成環境危害。未絕育的動物四處遊蕩持續繁殖，導致自然生態失衡。動保處嚴正呼籲所有飼主善盡飼養責任，將寵物當成家人，切勿隨意遺棄。如無力飼養，應為寵物尋找新飼主，或依規定送交動物之家，提供動物一個溫暖的家，才是善待動物的最佳之道。

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