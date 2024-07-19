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蘿拉翻車終於敢講了！耶嫩3年前「遭惡行逼離職」　自爆在家痛哭

▲百萬網紅蔡阿嘎近日因為元老級員工蘿拉利用AB合約的手法，不法獲利槓走公司千萬，因此解除雙方勞雇關係。（圖/蔡阿嘎YT）
▲百萬網紅蔡阿嘎近日因為元老級員工蘿拉利用AB合約的手法，不法獲利槓走公司千萬，因此解除雙方勞雇關係。（圖/蔡阿嘎YT）

記者張嘉哲/綜合報導

百萬網紅蔡阿嘎近日因為元老級員工蘿拉利用AB合約的手法，不法獲利槓走公司千萬，因此解除雙方勞雇關係，並且一舉告上法院。而在蘿拉的業務窗口職位卸下後，3年前原本以「生涯規劃」離職的前員工耶嫩也在此時回歸，擔任新的業務窗口。而在蔡阿嘎最新的Podcast節目《關我屁事》中，耶嫩就透露自己當初離職，有很大的原因就是因為蘿拉，揭開3年前自己如何遭受欺凌對待，更自爆自己看到蘿拉翻車之後，在家痛哭流涕。

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耶嫩在節目當中表示，自己離開蔡阿嘎公司之後，3年之間也進了新創公司，做得成績也是相當不錯，至於為何最後還是選擇回到蔡阿嘎的工作團隊？耶嫩也是非常直白的說：「因為回來就看不到髒東西了。」

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▲睽違3年回歸蔡阿嘎工作團隊的耶嫩，近日上蔡阿嘎最新的Podcast節目《關我屁事》講出蘿拉惡行。（圖/YT@蔡阿嘎543）
耶嫩爆料，蘿拉會在公眾場合直接數落自己，不斷找碴，當著許多人的面表示自己討厭耶嫩，還會批他只會讀書，一點實力都沒有，真不懂當初怎麼可以進來工作室。除此之外，蘿拉也會買東西時故意漏掉耶嫩，明著暗著有許多小舉動，就像是要逼著耶嫩離開一樣。

耶嫩對於蘿拉的工作評價狠批「不知道有沒有帶腦上班」，表示蘿拉經常把自己的工作推給其他的同事，如果同事不願意，她會甩門、摔手機；而早就討論好她該處理的事情，每次都是最後關頭時才會詢問相關細節，出包的話只想要甩鍋。

▲耶嫩近日在Podcast節目中透露，當初離職就是因為跟蘿拉不合，沒想到他才回歸工作室14天，突然在18日發出不自殺聲明，引起網友關注。（圖／蔡阿嘎臉書）
▲耶嫩近日回歸蔡阿嘎工作室，然而表示離職的最大主因其一，就是因為在職場上受到蘿拉的惡意欺凌。（圖／蔡阿嘎臉書）
耶嫩也表示，蘿拉很會在蔡阿嘎跟二伯面前塑造形象，裝成很像很照顧同事，但私底下小動作就是這麼多，「當初會離職，不敢將蘿拉的這些行為揭露的原因，就是因為受到蘿拉的欺凌，也害怕她的人脈跟手腕，如果撕破臉，難保蘿拉會在業界進行報復，因此才都沒告知老闆，自己默默選擇離開。」

事隔3年多，蔡阿嘎在6月發出聲明解僱蘿拉，耶嫩自爆第一時間當然是非常驚訝，但是回想到過去所經歷的事情之後，在家痛哭流涕，「那種壓抑很久的情緒終於釋放出來了，覺得終於有人懂我，我不再是一個人。」耶嫩也給自己期許，自己接下來希望能夠拼到年薪500萬，蔡阿嘎也表示：「業績做得好的話，肯定沒問題，我覺得給自己設立目標是很棒的事情。」


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