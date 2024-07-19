蘿拉翻車終於敢講了！耶嫩3年前「遭惡行逼離職」　自爆在家痛哭

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耶嫩爆料，蘿拉會在公眾場合直接數落自己，不斷找碴，當著許多人的面表示自己討厭耶嫩，還會批他只會讀書，一點實力都沒有，真不懂當初怎麼可以進來工作室。除此之外，蘿拉也會買東西時故意漏掉耶嫩，明著暗著有許多小舉動，就像是要逼著耶嫩離開一樣。
耶嫩對於蘿拉的工作評價狠批「不知道有沒有帶腦上班」，表示蘿拉經常把自己的工作推給其他的同事，如果同事不願意，她會甩門、摔手機；而早就討論好她該處理的事情，每次都是最後關頭時才會詢問相關細節，出包的話只想要甩鍋。
耶嫩也表示，蘿拉很會在蔡阿嘎跟二伯面前塑造形象，裝成很像很照顧同事，但私底下小動作就是這麼多，「當初會離職，不敢將蘿拉的這些行為揭露的原因，就是因為受到蘿拉的欺凌，也害怕她的人脈跟手腕，如果撕破臉，難保蘿拉會在業界進行報復，因此才都沒告知老闆，自己默默選擇離開。」
事隔3年多，蔡阿嘎在6月發出聲明解僱蘿拉，耶嫩自爆第一時間當然是非常驚訝，但是回想到過去所經歷的事情之後，在家痛哭流涕，「那種壓抑很久的情緒終於釋放出來了，覺得終於有人懂我，我不再是一個人。」耶嫩也給自己期許，自己接下來希望能夠拼到年薪500萬，蔡阿嘎也表示：「業績做得好的話，肯定沒問題，我覺得給自己設立目標是很棒的事情。」