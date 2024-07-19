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一眼看穿「習近平中風」是假　矢板明夫：真出事不會這麼快有細節

▲中共二十屆三中全會18日閉幕，一度被傳已經「中風」的習近平也在閉幕式現身。圖為先前習近平在人大會議閉幕式上，突然露出皺眉神情，因而成為討論焦點的資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中共二十屆三中全會18日閉幕，一度被傳已經「中風」的習近平也在閉幕式現身。圖為先前習近平在人大會議閉幕式上，突然露出皺眉神情，因而成為討論焦點的資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中共二十屆三中全會18日閉幕，由於延遲約1年舉行，加上官媒《新華社》特稿《改革家習近平》刊登沒多久後即被下架，以及習近平被傳疑似中風等消息，民間輿論及推測一度滿天飛，直到《央視》18日晚間正式釋出習近平出席閉幕式的畫面，才打破外界對習健康情況的猜測。對此，知名日本媒體人矢板明夫分析，若習近平真的出了大事，是不可能這麼快就有關於病況的細節傳出的。

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矢板明夫18日晚間在臉書粉專發文，這一屆三中全會期間，一條消息說「習近平中風住院」被廣為傳播，他本人雖然沒有專門在追這件事，但憑藉多年在中國採訪的經驗，他一眼就看出這消息是假的，認為習如果真的中風，消息絕對不會以這種形式傳出來。

矢板明夫進一步解釋，中國是一個沒有新聞自由的國家，確實一切都有可能發生，當年他在北京跑新聞的時候，幾乎每個星期都會遇到假新聞，比如「習近平遇刺」、「溫家寶被雙規」、「解放軍的東海艦隊和北海艦隊的軍艦相撞」等等。然而，假新聞通常會有一些明顯的特徵，「大事初報無細節」，如果有人告訴你有大事發生，同時又透露出很多細節的話，基本上就可以判斷這個消息是假的。

矢板明夫分析，習近平最近看起來身體不太好，確實有可能中風，但若他真的在三中全會上中風了的話，中央辦公廳為了防止有人趁機作亂，一定會嚴密封鎖消息，所以第一天很難有詳細消息傳出來。此外，習近平被送去的醫院也會如臨大敵，武警會加強戒備，連附近的病房也將被監控、一般患者的預約也會被取消，很多醫護人員會被要求住在醫院不能回家，這種情況下，傳出的消息應是「北京出大事了，有一位大人物緊急住院了」。到了隔天，外界可能就會發現中辦主任蔡奇一直駐守在該醫院，其他的政治局常委也往醫院跑，很多大領導變得神神秘秘的，於是猜「住院的可能是習近平」。

至於習近平得了什麼病，矢板明夫指出，估計要到相當長一段時間以後才會傳出，即使習近平是倒在三中全會的會場，一般人也無法判斷，他是得了腦溢血、心肌梗塞或貧血，只有經過專門的醫生診斷之後，才能判斷是什麼病，而且這個病名，絕對是頭等機密。

矢板明夫認為，習近平這種等級的領導人病情，可能只有幾個醫生、家人和黨中央少數人知道，細節是很難第一時間就傳出來的，但這一次傳出的消息，卻是一開始就鐵口直斷，說病名是「中風」，這點並不符合邏輯，所以他才會判斷「習近平中風」不是真的。


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