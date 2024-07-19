具俊曄帶兒女玩遊樂園！大S素顏拿手機拍小孩 粉絲認不出來是她
大S（徐熙媛）和具俊曄分手23年，女方離婚後，男方一通舊電話號碼追回初戀，偶像劇般的愛情故事為人津津樂道，小倆口結婚2年多，至今唯一一次公開露面為3月弔唁小S公公。具俊曄、大S近日被目擊帶孩子現身南韓遊樂園，不少網友認不出來大S本人，「臉完全垮了」，一連2條關鍵字登上微博熱搜。
記者楊穎軒／綜合報導
網友昨（18）日在抖音透露，於南韓的遊樂園撞見大S、具俊曄，曝光的照片，夫妻倆趁著暑假帶著一雙兒女出遊，具俊曄戴黑色潮帽，內衣配格子襯衫，看似開口向當地民眾問路，大S綁著雙馬尾，太陽眼鏡放在頭上，穿藕色短上衣、單寧寬褲，兩人打扮隨興又不失時尚感，此外，大S搭著兒子的肩，彎下腰像是在聽對方說話，母子互動親暱。
另一張相片，疑似沒上妝的大S，拿著手機似乎在紀錄孩子玩設施，或許是鏡頭刻意拉近、格放，加上拍攝角度和自然光等因素，大S面容顯得老態、憔悴，體態也有些豐潤，不過47歲的她外貌維持得相當好，流露少女味，網友反應兩極：「大S怎麼看起來老了這麼多」、「給人一種美人遲暮的感覺」、「天啊！對比同期的林心如和賈静雯差太多了！」
許多網友認為大S這張照片沒有呈現她真正的狀態，「很開心S還是那麼漂亮、堅強」、「我不會覺得大S狀態改變，因為自然規律變老、發胖，變得沒有以前精緻會怎麼樣？她又不需要出來營業上班，每個階段都有對自己生活狀態不同的追求！」還有人拿大S前夫汪小菲和新婚妻子愛秀小孩的行徑大酸：「真好看，果然是親媽，不捨得拍小孩，不像某家人就知道拿小孩作秀！」