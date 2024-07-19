大谷翔平「二刀流」復出首戰？大聯盟東京開幕賽3/18道奇出戰小熊
大谷翔平二刀流首戰？美國職棒大聯盟（MLB)今（19）日公布明年海外開幕戰的對戰組合和時間地點，洛杉磯道奇隊將與芝加哥小熊於3月18、19日在日本東京巨蛋交手。大聯盟也強打「日本牌」，由於道奇陣中有大谷翔平、山本由伸2位日本球星，小熊則有鈴木誠也、今永昇太，屆時有望看到4位日本好手同場較勁，比賽預計會爆滿，這也是自2019年鈴木一朗引退賽後，大聯盟暌違6年在日本舉辦正式賽。大聯盟近年來也吹起「亞洲風」，今年已經在3月舉辦韓國首爾賽，之前也傳出未來可能在台北大巨蛋打海外開幕戰，加上大谷人氣超旺，有機會場場爆滿。
記者吳政紘/綜合報導
大谷翔平仍是主打 東京巨蛋正統對決
大谷翔平本季「一刀流」出擊專職打者，他在明星賽開轟大展身手，並且上半季就有94場出賽，29轟的演出，目前仍是奪下國聯MVP的熱門人選之一，預計大谷明年就能恢復投打「二刀流」身分，若是在家鄉日本迎來回歸二刀流首戰，對大谷來說，又可以完整呈現球技回饋家鄉。
大聯盟近年來積極開拓海外市場，道奇本季就與教士在南韓首爾進行海外開幕戰，可惜也爆出大谷遭到翻譯水原一平背叛的消息，讓他損失不少資金，不過大谷在今年跟愛妻田中真美子的結婚消息曝光後，大谷的人氣也依舊攀升。
大聯盟公布明年海外開幕戰的對戰組合和時間地點，洛杉磯道奇隊將與芝加哥小熊於3月18、19日在日本東京巨蛋對戰。美國當地開幕戰將於台灣時間3月28日舉行，道奇將對上老虎，小熊則是交手亞利桑那響尾蛇。