澤倫斯基：川普當選對烏克蘭很艱難　但將做好準備

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澤倫斯基在倫敦出席歐洲政治共同體 (European Political Community)會議期間，接受了英國廣播公司(BBC)訪問，並提到了范斯的發言，澤倫斯基說：「也許他真的不在乎，但我們必須與美國合作。」
澤倫斯基說，川普當選對烏克蘭將是「艱難的事，但我們是努力工作的人。」
美國總統拜登(Joe Biden)政府在整個衝突期間供應了烏克蘭武器與物資，儘管由於美國國會的爭端，援助曾中斷了幾個月的時間。
川普曾在競選期間表示，一旦他當選，他將透過在談判桌上達成協議，在就職前就結束這場衝突。川普說，如果2022年2月莫斯科派兵進入烏克蘭時他是總統，就不會有這場衝突。
在BBC的另一段發言中，澤倫斯基說，烏克蘭感謝其夥伴可能在這個夏天供應F-16戰鬥機的承諾，儘管這些戰機尚未抵達。
澤倫斯基告訴BBC：「已經過了18個月，這些飛機尚未抵達我們這裡。」
澤倫斯基說，這些飛機對於協助烏克蘭抵抗俄羅斯的空中優勢，並「解放天空」來說，是至關重要的。
澤倫斯基表示，他預期英國對烏克蘭的支持不會改變，但希望英國新首相施凱爾(Keir Starmer)「在談論國際政治、捍衛世界安全和烏克蘭戰爭時，變得特別」。
澤倫斯基說，烏克蘭「不僅需要翻開新的一頁，我們還需要力量來翻開新的一頁」。
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