賴清德與韓國瑜格局「從1張照片就能看出」？柯志恩：氣度不一樣
第11屆立法院第1會期於16日結束，總統賴清德在臉書發文表示，這是個不容易的會期，但卻只向民進黨立院黨團成員說「辛苦了」。對此，國民黨立委柯志恩18日直言，賴清德目前還是以「賴主席」為優先，與立法院長韓國瑜PO出綠委照片相比，就顯現出兩人「高度不一樣」。
記者王德蓉／綜合報導
賴清德16日在臉書發文，點出這個會期所通過的法案，包括《 行人交通安全設施條例 》、「 打詐新四法 」完成立法，另外，讓下一代能安心成長的《 兒童及少年性剝削防制條例 》、促進加薪轉型的《 中小企業發展條例 》、推動海洋發展的《 海洋保育法 》、提供國手身障醫療協助的《 國民體育法 》等。賴清德說這是個不容易的會期，但卻只向團結一致的民進黨立院黨團成員說聲辛苦了。
而韓國瑜則是在臉書寫下，本屆三黨不過半，又幾乎有一半是新進立委，難免碰撞磨合，但在關鍵時刻卻也看得到團結合作、溫暖的一面。除了把他主持院會畫PO出外，也同樣上傳綠委的合照。
對此，柯志恩18日在立法院受訪問時指出，賴清德目前仍以「賴主席」為優先，對一個總統來說，應該是朝野得到最大共識，應主動放下身段，對比韓國瑜也將綠委照片PO出，顯現出兩人胸襟、氣度跟高度不一樣。柯志恩建議賴清德，第二會期應放下主席身分，以總統之姿能夠贏得朝野更大和諧，法案才能獲得溝通順利推出。