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台南夏日音樂節7/20登場！ 表演卡司、交通接駁、煙火時間一次看

▲台南夏日音樂節「台南將軍吼」明天7月20日、7月21日兩天登場，本文整理完整卡司、煙火施放時間與地點、交通與接駁等一次看。（圖／為去年2023年盛況，取自台南夏日音樂節臉書）
▲台南夏日音樂節「台南將軍吼」明天7月20日、7月21日兩天登場，本文整理完整卡司、煙火施放時間與地點、交通與接駁等一次看。（圖／為去年2023年盛況，取自台南夏日音樂節臉書）

記者葉盛耀/綜合報導

2024台南夏日音樂節「台南將軍吼」將於明天7月20日（星期六）和7月21日（星期日）於台南將軍漁港登場。兩天內不僅有免費的演唱會，大咖卡司包含楊乃文、玖壹壹，還有精彩的煙火秀、市集等多項活動。《NOWnews今日新聞》整理完整表演卡司、煙火施放時間與地點、交通與接駁等相關資訊一文掌握。

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台南夏日音樂節「台南將軍吼」活動今年已邁入第13年，是南台灣最大的音樂節之一，今年則將於7月20日和21日連續兩天盛大舉辦，兩天不同主題，表演卡司包含楊乃文、玖壹壹、婁峻碩。而煙火秀將於兩日的晚間 20:00-20:30 之間，利用將軍漁港的大空間，以低空特效盆花煙火及中高空特製煙火彈，今年更首次結合燈光秀，為觀眾帶來更震撼的視覺享受。另外，活動現場還有市集，將有多台胖卡餐車進駐，提供各種美味小吃和免費無限暢飲的飲品活動。

▲台南夏日音樂節「台南將軍吼」明天7月20日（星期六）和7月21日（星期日）登場，除了演唱會，煙火秀也是一大亮點。（圖／為去年2023年盛況，取自台南夏日音樂節「台南將軍吼」臉書）
▲台南夏日音樂節「台南將軍吼」明天7月20日（星期六）和7月21日（星期日）登場，除了演唱會，煙火秀也是一大亮點。（圖／為去年2023年盛況，取自台南夏日音樂節臉書）
🔴2024台南夏日音樂節「台南將軍吼」活動資訊

地點：台南將軍漁港（台南市將軍區平沙里156號、157號）

演唱會時間：

7月20日（六）18:00-20:45 （主題：台饒有港覺）

7月21日（日）17:00-20:00 （主題：將軍BAND³）


🔴2024台南夏日音樂節「台南將軍吼」煙火秀

煙火時間：兩日的晚間 20:00-20:30 之間

煙火施放地點：將軍漁港南、北堤

煙火觀賞地點：將軍漁港、往青鯤鯓南 25-1 沿線路邊停車區、蘆竹溝漁港、馬沙溝海洋休閒運動渡假中心(進入須付費)

▲2024台南夏日音樂節「台南將軍吼」於台南將軍漁港演出。（圖／取自台南夏日音樂節臉書）
▲2024台南夏日音樂節「台南將軍吼」於台南將軍漁港演出。（圖／取自台南夏日音樂節臉書）
🔴2024台南夏日音樂節「台南將軍吼」表演卡司

因應「台南將軍吼」13週年，今年的演唱會也特別邀請到13組藝人，分別在兩天進行表演。

📍第一天卡司：
包括玖壹壹、婁峻碩、日光之橙、Shawn尚融、潤少、AcQUA源少年、洪暐哲。

📍第二天卡司：
將軍BAND³，演出藝人有楊乃文、芒果醬Mango Jump、怕胖團PAPUN BAND、JOYCE就以斯、晨悠CHENYO、柏霖PoLin。

▲2024台南夏日音樂節「台南將軍吼」兩日表演卡司（圖／取自台南夏日音樂節臉書）
▲2024台南夏日音樂節「台南將軍吼」兩日表演卡司（圖／取自台南夏日音樂節臉書）
📍轉播平台：
演唱會為免費入場，無法到場的朋友也可以通過MTV台、三立綜合台、三立新聞網、VIDOL YouTube、LINE TV等平台觀看直播和轉播。


🔴交通與接駁

📍搭乘高鐵再轉搭公車

▪️高鐵嘉義站2號出口2號月台 → 黃9 → 新營站 →
(線路1).61路 → 將軍漁港站
(線路2).棕幹線 → 佳里站→ 藍10、藍20 → 將軍漁港站

▪️高鐵嘉義站2號出口7號月台 → 橘9、橘9-1 → 佳里站→ 藍10、藍20 → 將軍漁港站


📍搭乘火車再轉搭公車

▪️臺鐵新營站 → 新營站 →
(線路1).61 → 將軍漁港站
(線路2).棕幹線 → 佳里站→ 藍10、藍20 → 將軍漁港站

▪️臺鐵善化站 → 善化轉運站 → 橘幹線 → 佳里站 → 藍10、藍20 → 將軍漁港

▪️臺鐵臺南站前站 →
(線路1).臺南火車站(北站) → 藍幹線 → 佳里站 → 藍10、藍20 → 將軍漁港站
(線路2).臺南火車站(南站) → 99路 → 七股鹽山站 → 藍20 → 將軍漁港站

📍搭乘客運再轉搭公車

▪️麻豆轉運站 → 橘幹線、橘9-1 → 佳里站 → 藍10、藍20 → 將軍漁港站

▪️新營轉運站 → 棕幹線、橘9、橘9-1 → 佳里站→ 藍10、藍20 → 將軍漁港站

▪️臺南轉運站 →
(線路1).藍幹線 → 佳里站 → 藍10、藍20 → 將軍漁港站
(線路2).99路 → 七股鹽山站 → 藍20 → 將軍漁港站

▲2024台南夏日音樂節「台南將軍吼」的交通接駁懶人卡（圖／取自台南夏日音樂節臉書）
▲2024台南夏日音樂節「台南將軍吼」的交通接駁懶人卡（圖／取自台南夏日音樂節臉書）
📍交通管制
活動兩天周邊皆有交通管制，時間為11:00~22:00。

▲2024台南夏日音樂節「台南將軍吼」兩天都有交通管制，時間為11:00~22:00。（圖／取自台南夏日音樂節臉書）
▲2024台南夏日音樂節「台南將軍吼」兩天都有交通管制，時間為11:00~22:00。（圖／取自台南夏日音樂節臉書）

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