台南夏日音樂節7/20登場！ 表演卡司、交通接駁、煙火時間一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
🔴2024台南夏日音樂節「台南將軍吼」活動資訊
地點：台南將軍漁港（台南市將軍區平沙里156號、157號）
演唱會時間：
7月20日（六）18:00-20:45 （主題：台饒有港覺）
7月21日（日）17:00-20:00 （主題：將軍BAND³）
🔴2024台南夏日音樂節「台南將軍吼」煙火秀
煙火時間：兩日的晚間 20:00-20:30 之間
煙火施放地點：將軍漁港南、北堤
煙火觀賞地點：將軍漁港、往青鯤鯓南 25-1 沿線路邊停車區、蘆竹溝漁港、馬沙溝海洋休閒運動渡假中心(進入須付費)
🔴2024台南夏日音樂節「台南將軍吼」表演卡司
因應「台南將軍吼」13週年，今年的演唱會也特別邀請到13組藝人，分別在兩天進行表演。
📍第一天卡司：
包括玖壹壹、婁峻碩、日光之橙、Shawn尚融、潤少、AcQUA源少年、洪暐哲。
📍第二天卡司：
將軍BAND³，演出藝人有楊乃文、芒果醬Mango Jump、怕胖團PAPUN BAND、JOYCE就以斯、晨悠CHENYO、柏霖PoLin。
📍轉播平台：
演唱會為免費入場，無法到場的朋友也可以通過MTV台、三立綜合台、三立新聞網、VIDOL YouTube、LINE TV等平台觀看直播和轉播。
🔴交通與接駁
📍搭乘高鐵再轉搭公車
▪️高鐵嘉義站2號出口2號月台 → 黃9 → 新營站 →
(線路1).61路 → 將軍漁港站
(線路2).棕幹線 → 佳里站→ 藍10、藍20 → 將軍漁港站
▪️高鐵嘉義站2號出口7號月台 → 橘9、橘9-1 → 佳里站→ 藍10、藍20 → 將軍漁港站
📍搭乘火車再轉搭公車
▪️臺鐵新營站 → 新營站 →
(線路1).61 → 將軍漁港站
(線路2).棕幹線 → 佳里站→ 藍10、藍20 → 將軍漁港站
▪️臺鐵善化站 → 善化轉運站 → 橘幹線 → 佳里站 → 藍10、藍20 → 將軍漁港
▪️臺鐵臺南站前站 →
(線路1).臺南火車站(北站) → 藍幹線 → 佳里站 → 藍10、藍20 → 將軍漁港站
(線路2).臺南火車站(南站) → 99路 → 七股鹽山站 → 藍20 → 將軍漁港站
📍搭乘客運再轉搭公車
▪️麻豆轉運站 → 橘幹線、橘9-1 → 佳里站 → 藍10、藍20 → 將軍漁港站
▪️新營轉運站 → 棕幹線、橘9、橘9-1 → 佳里站→ 藍10、藍20 → 將軍漁港站
▪️臺南轉運站 →
(線路1).藍幹線 → 佳里站 → 藍10、藍20 → 將軍漁港站
(線路2).99路 → 七股鹽山站 → 藍20 → 將軍漁港站
📍交通管制
活動兩天周邊皆有交通管制，時間為11:00~22:00。