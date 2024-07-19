歷經聲望暴跌！賴清德民調回升 游盈隆揭原因：人民寬心包容
台灣民意調查基金會日前公布最新民調，國人對於賴清德處理國家大事的方式是否贊同，結果顯示，49.9%表示贊同、31.2%表示不贊同、12.7%沒意見、6.2%不知道、拒答。對此，台灣民意基金董事長游盈隆表示，賴清德的民調之所以小幅上升，是因為蜜月期還在，人民在這段期間還是寬心包容總統所有的作為。
記者王德蓉／綜合報導
游盈隆18日在節目《新聞千里馬》表示，賴清德上任才50天，期間就經歷1次聲望大幅下滑10個百分點，流失將近200萬人的支持；還好在上任50天的時候止跌回穩，民調小幅升了1.7個百分點，沒有再往下，這代表有好的因素支撐起總統支持度在某個高度。
游盈隆認為，賴清德民調小幅上升，是因為蜜月期還在，人民在這段期間還是寬心包容總統所有的作為；而7月賴清德在20至24歲年齡層支持度63.1%，賴清德應該很高興，可能晚上都睡不著覺，可是年輕人是個快閃族，來去如風。游盈隆說，年輕人高度支持民進黨，可能和蜜月效應有關係，20至24歲的政治態度比較像汽油，揮發力很高，25至30歲這一群人則相對穩定。
該民調訪問期間為7月8至10日；對象為20歲以上成年人；抽樣方法為市話 70%、手機 30%。有效樣本1,073人，抽樣誤差在95%信心水準下，約正負2.99個百分點。