瓊斯盃／游艾喆、莫巴耶2大將都沒上！中華白50：77遭烏克蘭痛宰

大谷翔平能奪國聯MVP？美媒稱其是熱門人選　美聯最有機會則是他

▲洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平本賽季雖然因為動刀關係，沒能夠以投手身分在場上出賽，但他在打擊部分仍繳出令人驚艷的表現。而根據美媒報導，大谷奪國聯MVP的賠率如今不斷下降，越來越被看好能奪個人生涯首座國聯MVP。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平本賽季雖然因為動刀關係，沒能夠以投手身分在場上出賽，但他在打擊部分仍繳出令人驚艷的表現。而根據美媒報導，大谷奪國聯MVP的賠率如今不斷下降，越來越被看好能奪個人生涯首座國聯MVP。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平，雖然因為動刀關係，本賽季沒能夠以投手身分在場上出賽，但他在打擊部分仍舊持續繳出令人驚艷的表現，目前打擊率0.316排行大聯盟第四，敲出29發全壘打則高居聯盟第二。而根據美媒報導，如今大谷本季將奪下國聯MVP的賠率不斷下降，越來越被看好能夠奪下個人生涯首座國聯MVP；而美聯MVP最被看好拿下的，則是目前暫居聯盟全壘打王的洋基重砲「法官」Aaron Judge。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美媒稱大谷7億美元合約  如今看似相當超值

根據美媒《Fox Sports》稍早報導指出，大谷翔平休賽季與道奇簽下的10年7億（約台幣229億元）美元合約，如今看起來相當物超所值。截至7月17日，大谷的打擊率排名聯盟第四（0.316），打點排名聯盟第六（69）；至於全壘打支數則高居聯盟第二（29），僅次於洋基重砲「法官」Aaron Judge。

事實上賽季初大谷翔平並不是最被看好奪下國聯MVP的人選，但報導也指出，這可能與他本賽季沒辦法投球有關。不過由於他現在在打擊端持續穩定輸出，各項打擊指數都名列前茅，他獲選國聯MVP的賠率也隨之不斷下降，現在大谷是贏得該獎項的最熱門人選之一。

Judge被看好奪美聯MVP  本賽季有望挑戰三冠王

至於美聯MVP得主目前最被看好的，則是洋基的當家重砲「法官」Aaron Judge，Judge目前的打擊率為0.306（美聯第4），並敲出34支全壘打（美聯第1）和85分打點（美聯第1），足以瞄準打擊三冠王寶座。此外，美聯、國聯賽揚獎得主，目前最被看好的分別為國聯勇士隊Chris Sale，他以13勝暫居大聯盟勝投王；美聯則為自責失分率排行第一的老虎隊強投Tarik Skubal。


大谷翔平「二刀流」復出首戰？大聯盟東京開幕賽3/18道奇出戰小熊

大谷翔平開轟難救！明星賽收視率不增反降　收看人數成史上第2低

明星賽史上最速火球！ 運動家終結者寫新記錄　加碼三振大谷翔平

大谷翔平敲明星賽首轟！Soto看呆只能傻笑　Judge驚呼：不可思議

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載