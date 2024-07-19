大谷翔平能奪國聯MVP？美媒稱其是熱門人選　美聯最有機會則是他

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根據美媒《Fox Sports》稍早報導指出，大谷翔平休賽季與道奇簽下的10年7億（約台幣229億元）美元合約，如今看起來相當物超所值。截至7月17日，大谷的打擊率排名聯盟第四（0.316），打點排名聯盟第六（69）；至於全壘打支數則高居聯盟第二（29），僅次於洋基重砲「法官」Aaron Judge。
事實上賽季初大谷翔平並不是最被看好奪下國聯MVP的人選，但報導也指出，這可能與他本賽季沒辦法投球有關。不過由於他現在在打擊端持續穩定輸出，各項打擊指數都名列前茅，他獲選國聯MVP的賠率也隨之不斷下降，現在大谷是贏得該獎項的最熱門人選之一。
Judge被看好奪美聯MVP 本賽季有望挑戰三冠王
至於美聯MVP得主目前最被看好的，則是洋基的當家重砲「法官」Aaron Judge，Judge目前的打擊率為0.306（美聯第4），並敲出34支全壘打（美聯第1）和85分打點（美聯第1），足以瞄準打擊三冠王寶座。此外，美聯、國聯賽揚獎得主，目前最被看好的分別為國聯勇士隊Chris Sale，他以13勝暫居大聯盟勝投王；美聯則為自責失分率排行第一的老虎隊強投Tarik Skubal。