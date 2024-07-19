幼兒園狼師案延燒！柯文哲坦言有很多改進空間 民眾黨團將提修法
北市信義區某幼兒園爆發狼師猥褻、性侵案，受害人數高達20名，還被發現拍攝600部私密影片，引發社會震驚，前後任北市府遭指控無作為。台灣民眾黨昨日發布聲明坦承，此案首次通報發生在台北市前市長柯文哲執政時期。民眾黨主席柯文哲今（19）日親上火線說明，坦承有需要檢討改進之處，民眾黨團也將提案修《兒童少年福利權益保障法》（簡稱兒少權法）第69條、《幼兒教育及照顧法》，制定揭露狼師資訊的統一標準。
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨立院黨團今日上午舉行黨團會議，會議後柯文哲接受聯訪，柯文哲表示，對這些幼稚園小朋友與家長們受到傷害感到難過，昨天他跟時任市府社會局長周榆修討論這個問題，因為有接到檢舉社會局與教育局有做行政調查，但是當時沒有抓到證據，事實上檢調也有調查，最後還是獲得不起訴處分，因為沒有足夠證據。
柯文哲說，所以他們在討論，如果重來一遍怎麼去做會比較好？如何在兩者之間取得平衡，因為去調查怕大張旗鼓引發家長們緊張、未審先判，可是也要保護小朋友，怎麼做會比較恰當，會有更多改進空間。他也跟民眾黨立院黨團總召黃國昌討論如何進一步修法找到更好的平衡點。
黃國昌補充表示，在目前法治上有不少跨黨派立委就《兒少權法》第69條對於媒體揭露相關資訊的標準、程度是否有必要檢討之外，《幼兒教育及照顧法》相關條文中，就行政機關認定、裁罰，就公布名單的基準、公布時間，是否需要有全國更一致的統一標準，而不是由地方政府來加以處理，黨團接下來將積極廣泛聽取學者專家、社會各界的意見，會擬具具體相關、具有未來性，以及能避免類似事件發生，提出相關修法版本。
※【NOWnews 今日新聞
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