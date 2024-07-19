郭采潔驚爆已婚衝微博熱搜！男方遭控吸毒濫交 2年前風波又狂傳
38歲女星郭采潔近年來將演藝事業重心移往中國大陸，鮮少出現在台灣演藝圈，而近來較常因為打扮風格改變備受關注。不過18日「郭采潔竟然結婚了」突然衝上微博熱搜，原來是因為一名網友先前爆料，「郭采潔現任老公是我的前相親對象」，男方是中國音樂人伊德爾，不過內容大多都是2年前就曝光的男方醜聞，且伊德爾早已發聲明駁斥，不知為何又重新被挖出討論。
記者朱祖儀／綜合報導
2年前一名網友自稱和伊德爾相親過，不過因為對方的條件太差，還經常利用工作職務騷擾女性，私生活也非常亂，還曾約粉絲3P、誘導女性吸毒等，所以最後沒有交往，但沒想到伊德爾最後卻和郭采潔在一起，郭采潔還幫男方買2間房子，且幫開500萬的音樂公司，讓她覺得很震驚，當時引起不小風波。而一名微博博主「娛聞蜀黍」18日又轉發該文章，再度引發許多網友討論這段傳聞，並以「郭采潔竟然結婚了」的關鍵字衝上微博熱搜第一名。
不少粉絲紛紛到郭采潔微博留言，「為什麼那麼愛爛人，把你福氣都破壞了，清醒一點啊」、「你結婚了？」「別戀愛腦啊」、「真的結婚了嗎？和粉絲說一聲吧」、「姐如果你被綁架就眨眨眼」、「看到你結婚對象我兩眼一黑」、「戀愛結婚一定要謹慎，不要衝動啊」。
事實上，郭采潔和伊德爾的緋聞一直不斷流傳，據悉2人是在綜藝節目《一起樂隊吧》認識的，郭采潔很賞識伊德爾的才華，2人因而結緣，2021年2人也曾被拍到疑似牽手、摟腰照，也不斷有人聲稱他們熱戀甚至已經結婚，不過雙方始終沒有證實此事。
而在2年前伊德爾就不斷爆出黑料，也遭到不少網友謾罵。不過當時他就在微博回應，「非常抱歉佔用了社會資源，造成了不良影響。在此向事件所波及到的相關女士、無辜牽連者以及我的家人道歉，非常抱歉給你們帶來了傷害」，也駁斥吸毒、濫交傳聞，並已委託律師處理。如今2年前傳聞又被挖出，截稿前郭采潔及伊德爾都沒有回覆。
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