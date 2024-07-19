鄭文燦案賴清德意外給了「暗示」？前立委：司法政治風暴已登場
前桃園市長鄭文燦涉貪遭羈押禁見，外界頻頻猜測，下個被總統賴清德揮刀的對象會是誰？對此，前國民黨立委陳學聖表示，從檢方辦鄭文燦案就能看出，賴清德意外給了「暗示」，「一場司法政治風暴，已然登場，誰會被席捲吞噬，就靜觀吧！」
記者王德蓉／綜合報導
陳學聖18日在臉書發文表示，昨天藍、綠、無黨政治人物不約而同，同時犯上司法劫，有人被起訴，有人被聲押，有人纏訟23年，被定讞。他說，相信沒有誰有那麽大的力量，可以「意思串連」，同步精準作出如此一致動作，包括賴清德在內。
陳學聖續指，不過賴清德雖不致權大到包山包海，但看檢方辦鄭文燦案就知道，賴清德意外給了一個「暗示」，就是司法辦案已全面開啟綠燈。「這不能說是潘朵拉的盒子，因為人民對司法正義仍有一絲期待，猶如皇后貞操已毀殆無存，但人們仍相信著！」
陳學聖說，或許原本辦鄭文燦案，只在於賴清德想立威，但司法一旦啟動，過往被長官「善意」提醒「緩辦」的案件，現在全如「猛虎出柙」，檢調院都神勇起來了，真的可以不理長官，獨立辦案起來了。沒有人知道，這全面綠燈開啟，會衝撞出什麽局面，也許是天下大亂，也許民心大樂，更也許是無疾而終。「但是一場司法政治風暴，已然登場，誰會被席捲吞噬，就靜觀吧！」