可不可、清心都出事！龜記又爆「員工安全帽放冰箱」 門市回應了
最近手搖店接連出事，引起各界對於手搖品牌的衛生標準疑慮，繼可不可新竹關埔店有女店員口水加料之後，台中清心福全大甲店也爆出拋接茶凍及冰淇淋。然而這波手搖衛生風暴還沒結束，現在又爆出之名品牌「龜記」有店員將自己的安全帽放入冰箱內。對此，該門市的負責人也親自回應道歉。
記者張嘉哲/綜合報導
日前可不可新竹關埔店有女店員因為不滿客人在快打烊時點餐，徒手抓珍珠之外，還對其吐口水「幫客人加料」，可不可公司立刻發聲明勒令停業，並且將對店家以及女店員提告，如今分店招牌也已經火速拆除；而「清心福全」台中大甲店則是傳出工讀生拋接茶凍、冰淇淋，清心總部也立刻停業懲處，店長也出面致歉。
如今手搖衛生風波都還沒有過去，現在又有網友在社群上爆料，位於桃園的「龜記茗品」八德廣福店有店員在上班時，把安全帽放在冰箱內，而冰箱內則還有放置許多需要製作飲品的材料。
貼文曝光後，不少網友紛紛傻眼表示「我過去幾年到底都喝了什麼....到底有幾家衛生有做好啊」、「最近一連串事件是在逼我戒飲料吧」、「怎麼連龜記也中槍了啊」、「這些人要做這些沒水準的事情還會留證據....真的很扯」、「又一家中鏢，請問哪一家衛生才沒有問題？」
對此爭議，「龜記茗品」八德廣福店負責人也現身回應，表示「因為員工的個人行為脫序，讓您對於此件事情有不好的觀感，在此對您致上歉意，深感抱歉，事發後已在店內通過面對面員工會議，加強宣導以及教育訓練，門市所有人務必遵守食品安全規定，切勿擅自置放非冰箱內該放置之物品。」
八德廣福店負責人提到，「所有有關營業面食安範圍內之物品，物料，每日必須檢查是否有不符合門市規範之狀況，經發現必需立刻處理及回報。」針對該名員工，也已經做出相對懲處，並已嚴重告誡切勿再次發生相同或類似的事件，若再犯則當下無異議開除，身為門市負責人也必將努力的去鞏固好門市的品質。」