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旗津風箏節7/20登場！穿比基尼免費暢飲　天母啤酒節首創萬人KTV

▲「2024旗津風箏節暨氣墊水樂園」將於明日7月20日登場，連續二週的星期六、日規劃不同主題的風箏展演及有趣周邊活動，7月20日晚上6點到8點，旗津沙灘吧舉辦「比基尼暢飲」，不論男女生只要穿上比基尼就能免費暢飲。（圖／高雄市觀光局提供）
▲「2024旗津風箏節暨氣墊水樂園」將於明日7月20日登場，連續二週的星期六、日規劃不同主題的風箏展演及有趣周邊活動，7月20日晚上6點到8點，旗津沙灘吧舉辦「比基尼暢飲」，不論男女生只要穿上比基尼就能免費暢飲。（圖／高雄市觀光局提供）

記者葉盛耀/綜合報導

高雄市觀光局舉辦「2024旗津風箏節暨氣墊水樂園」將於明日7月20日登場，連續二週的星期六、日規劃不同主題的風箏展演及各種有趣的周邊活動，還有開放至晚上8點的大型氣墊水樂園，建議還能順遊旗津多個知名景點，如高雄燈塔、彩虹屋、星空隧道等。另外，天母啤酒節主場活動也將於明日登場，除了有美食與12間在地知名精釀啤酒廠推出首發款限定啤酒，並將有麋先生、宇宙人等人氣歌手輪番演出，今年更將首創「萬人KTV」。

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高雄旗津風箏節將從明日7月20日、至7月28日連續二週星期六日，週週都有不同主題的風箏展演，氣墊水樂園也延長開放至晚上8點。活動期間除看風箏、玩水樂園，旗津還有許多人文景點及在地美食都不容錯過。推薦從高雄燈塔俯瞰壯闊港灣及欣賞療癒的彩虹屋，穿過「星空隧道」瞭望海天一線的無敵海景，再到高雄第一座媽祖廟「旗津天后宮」參香祈福，並前往旗津老街品嚐新鮮海產、烤黑輪、小卷及消暑冰品。

▲到旗津風箏節可以順遊當地知名景點，圖為高雄燈塔。（圖／高雄市觀光局提供）
▲到旗津風箏節可以順遊當地知名景點，圖為高雄燈塔。（圖／高雄市觀光局提供）
觀光局補充，旗津風箏節活動現場有風箏施放體驗、高雄熊風箏彩繪DIY及可愛造型拍拍樂等各式體驗活動。本次活動更結合旗津在地店家，包括旗津道沙灘酒店、大碗公冰店-旗津店、海岸線咖啡-中洲店、海之星沙灘俱樂部、島民烘焙、有間冰舖、風車驛站、杜辛亞咖啡、正家興波士頓手工蛋糕-風車店、高雄旗津露營樂2號店(狩獵帳)，推出優惠活動。

凡消費滿額即贈送限量高雄熊DIY彩繪風箏1支，部分店家更會加碼贈送店內限定商品。另外7月20日晚上6點到8點，旗津沙灘吧舉辦「比基尼暢飲」活動，不論男女生只要穿上比基尼就能免費暢飲

▲旗津沙灘吧將於明日7月20日舉辦「比基尼暢飲活動」。（示意圖／高雄市觀光局提供）
▲旗津沙灘吧將於明日7月20日舉辦「比基尼暢飲活動」。（示意圖／高雄市觀光局提供）
台北也有精彩活動，2024天母啤酒節主場活動將在7月20日至7月21日於天母運動公園盛大登場，這次活動集結了12間在地知名精釀啤酒廠推出首發款限定啤酒，還有萬人KTV和麋先生、宇宙人等多位卡司。

臺北市政府產業發展局陳俊安局長表示，因早期美軍駐紮以及日本學校與美國學校設立在此，天母商圈林立異國餐廳及小型進口舶來品精品店，異國風情濃厚，近年來中華職棒味全龍棒球隊進駐天母棒球場，與在地3大百貨及商圈店家聯手共創棒球經濟生態圈，也讓天母商圈發展出了在地獨特的「天母味」。

「2024天母啤酒節」推出「天母味」特色料理，邀請曾任國宴主廚「邱寶郎」和曾擔任國際知名飯店主廚「張秋永」共同徵選，評選出7家精心研發「啤酒入菜」天母在地店家，如連續6年獲得米其林推薦「金蓬萊遵古台菜」、全新詮釋家常味創意料理「小肚子私房料理」、隱藏巷弄的歐式餐酒館「錨隱廚Mao Inn」等，另也與22家特色店家合作推出「啤酒搭餐」，包含全台首間取得「拿波里披薩協會」認證的「OGGI歐奇窯烤披薩」及擁有台北傳統市場節小吃類「天下第一攤」殊榮的「士東客家莊」等名店，即日起至7月21日天母啤酒節期間限定販售。

▲「2024天母啤酒節」重頭戲明天將登場，除了啤酒，還推出「天母味」特色料理。（圖／取自台北市商業處官網）
▲「2024天母啤酒節」重頭戲明天將登場，除了啤酒，還推出「天母味」特色料理。（圖／取自台北市商業處官網）
7月20日至21日於天母運動公園集結12間在地知名精釀啤酒廠推出首發款限定啤酒，台灣第一家推行精釀啤酒觀光工廠「吉姆老爹」、專精世界各國風格啤酒及研發各式創意啤酒「蔡氏釀酒」、擅長開發實驗性酒款「五十五街精釀啤酒」、以二十四節氣帶動臺灣精釀潮流「啤酒頭釀製」及誕生於陽明山上，善用食材原料釀造啤酒的「湧金啤酒」等，滿足不同精釀啤酒風格愛好者。

▲天母啤酒節7月20日至21日於天母運動公園，集結12間在地知名精釀啤酒廠推出首發款限定啤酒。（圖／取自台北市商業處官網）
▲天母啤酒節7月20日至21日於天母運動公園，集結12間在地知名精釀啤酒廠推出首發款限定啤酒。（圖／取自台北市商業處官網）
精彩的主場活動也力邀麋先生、宇宙人等人氣歌手輪番上陣，為民眾帶來不間斷的熱力演出，今年更首創「萬人KTV」，邀請DJ播放華語流行金曲，現場民眾可至舞台兩側一同歡唱，把酒同時把麥。

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