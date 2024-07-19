靖城掃黑專案！天道盟大老吳桐潭義子 涉擁槍自重遭羈押禁見
近日，天道盟創始人吳桐潭舉辦告別式，其義子洪乾峰疑涉擁槍自重，台北地檢署掌握情資，指揮信義分局搜索洪乾峰相關處所，起獲8把長短槍枝，並於南部將洪乾峰拘提到案。洪乾峰否認擁有槍隻，檢方認為洪乾峰犯罪嫌疑重大，且有逃亡串證之虞，18日向法院聲押，19日凌晨法院裁定收押。
記者林盈君／綜合報導
據了解，洪乾峰是大老吳桐潭義子，近年因吳桐潭患病行動不便，均由洪乾峰照顧起居，也是吳桐潭信任的左右手。根據《聯合新聞網》報導，有知情人士指出，洪乾峰疑似得罪不少幫中大老，因此遭太陽聯盟高層「冷凍」。
由於台灣近期發生多起槍擊案件，像是台南林士傑遭槍殺命案等，行政院長卓榮泰要求全國展開掃黑肅貪行動，北市檢警展開為期10天的「靖城專案」，針對黑幫、犯罪集團等進行掃黑肅槍。據檢方掌握的情資，洪乾峰疑涉擁槍自重，警方經多日跟監蒐證，於其住處起獲多把長短槍，並拘提洪乾峰與小弟到案，全案持續偵辦中。
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