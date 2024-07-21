饒舌女王Jessi你不知道的6件事！大方承認整形　曾幫炫雅嗆過酸民

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Jessi的本名是胡賢珠，出生於美國紐約，小時候就在美國長大，原先夢想成年以後要當服裝設計師，但在求學期間受到音樂老師的啟發，於是勇敢的Jessi在15歲時，就隻身飛回韓國發展音樂事業。雖然Jessi的音樂實力很早就受到認可，也曾通過SM娛樂的面試，並順利以嘻哈團體Uptown成員發展，只是當時因為其他團員陷入負面爭議，導致專輯發行喊卡，Jessi只能回到美國繼續讀書，5年後才又返韓繼續歌手生涯。
憑藉《Unpretty Rapstar》爆紅 迎來事業高峰期
Jessi在二度返韓後，積極準備個人專輯，並以團體「Lucky J」成員身分展開演藝事業。但Jessi的巔峰期在2015年才正式開始，當時Jessi參加嘻哈節目《Unpretty Rapstar》，以紮實饒舌實力獲得第2名的佳績。而她曾在節目中說過「你憑什麼評斷我」、「我們不是1個組，這是1場競爭」等等發言，也因此成為名場面，讓Jessi強勢的形象深植人心。後續還與朴軫永合作單曲〈Who’s Your Mama〉，因此廣為人知。
圈內好友眾多 曾為泫雅槓上黑粉
事實上，Jessi除了擁有超強實力外，在人際關係上，與多名藝人都是好友關係，其中最著名的好友是高中時期就結下深厚友誼的Tiffany，有近20年交情的她們，至今見面仍然吵吵鬧鬧。而Jessi與泫雅也是多年的好閨密，在泫雅被網友質疑時，Jessi曾出面替泫雅黑粉回嗆，誰敢罵泫雅她一定回罵，霸氣護友的舉動也讓Jessi在演藝圈圈內人緣極佳，過去她也曾為王嘉爾、Lisa等後輩出面發聲，也難怪她每次發行專輯，圈內好友都爭相力挺。
大方承認整型 坦然面對想愛美的心情
Jessi不僅時常替好友嗆聲黑粉，對於自己的酸民也沒在客氣，這也是粉絲愛上Jessi的主因。Jessi時常推崇「愛自己」、「做自己」的理念，並大方承認自己有整型，坦言女人愛美就是天性，還曾公開表態，指出用自己努力賺來的財富塑造成自己喜歡的樣子，沒有必要遮遮掩掩，豁達的態度圈粉無數網友。當她面對網友的負面評論時，更是嗆辣回覆：「這是我的身體，我為我自己感到驕傲、自信，你們憑什麼評價我」、「不喜歡可以別看」、「我自己花錢做的胸部，為什麼不能展現？」讓酸民啞口無言。
霸氣寵粉學習在地國罵 手臂刺青代表粉絲
Jessi不論在台上台下都以直率的個性深受愛戴，對待粉絲更是霸氣寵粉，不管被要求簽名、合照、擁抱，Jessi都來者不拒，還常與粉絲互動，形象非常親民。過去她來台時為了和台灣的粉絲們拉近距離，還特別去了解在地語言文化，並向粉絲秀出道地國罵，讓台下觀眾暴動，粉絲還笑稱：「罵髒話也不會被討厭的藝人！」
台味十足的模樣讓Jessi成為最接地氣的韓星之一。而Jessi的寵粉事蹟還有她左手臂上代表粉絲名的刺青，是一隻燕子叼著字母「J」的刺青，Jessi為此曾解釋，該圖案與她的粉絲名稱「Jebbies」有關，因為Jebbies音近於韓語的「燕子」，而「J」則象徵著Jessi本人，代表著「永遠和粉絲在一起」，所以當Jessi首度露出刺青時，讓不少粉絲大受感動。