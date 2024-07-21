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饒舌女王Jessi你不知道的6件事！大方承認整形　曾幫炫雅嗆過酸民

▲身為韓國嘻哈天后的Jessi，不僅因為爽朗的性格深受粉絲喜歡，還曾為了好友炫雅開嗆酸民，直話直說的個性也讓她在演藝圈有「強勢一姐」的封號。（圖／IG jessicah_o）
▲身為韓國嘻哈天后的Jessi，不僅因為爽朗的性格深受粉絲喜歡，還曾為了好友炫雅開嗆酸民，直話直說的個性也讓她在演藝圈有「強勢一姐」的封號。（圖／IG jessicah_o）

記者施以慧／綜合報導

被封為「南韓嘻哈女王」的韓國饒舌歌手Jessi，過去總是以火辣的身材和穿搭，搭配超強的饒舌功力收穫大票粉絲，親民的她也總是在舞台上與粉絲互動，對待觀眾就像在對待朋友一樣。去年Jessi特地飛來台灣擔任台中水湳跨年晚會的嘉賓，還當場和粉絲學習台灣髒話，讓台下粉絲嗨翻，也憑藉這幾點，讓Jessi直率又有趣的人設深植在粉絲心中。

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▲從小在美國受教育的Jessi，在15歲時受到音樂老師啟發，毅然決然孤身一人飛回韓國發展演藝事業。（圖／IG jessicah_o）
▲從小在美國受教育的Jessi，在15歲時受到音樂老師啟發，毅然決然孤身一人飛回韓國發展演藝事業。（圖／IG jessicah_o）
15歲隻身返韓追夢　歌手生涯歷經波折

Jessi的本名是胡賢珠，出生於美國紐約，小時候就在美國長大，原先夢想成年以後要當服裝設計師，但在求學期間受到音樂老師的啟發，於是勇敢的Jessi在15歲時，就隻身飛回韓國發展音樂事業。雖然Jessi的音樂實力很早就受到認可，也曾通過SM娛樂的面試，並順利以嘻哈團體Uptown成員發展，只是當時因為其他團員陷入負面爭議，導致專輯發行喊卡，Jessi只能回到美國繼續讀書，5年後才又返韓繼續歌手生涯。

▲Jessi在參加嘻哈節目《Unpretty Rapstar》以後爆紅，還拿下第2名的佳績，後續還因此發行單曲。（圖／IG jessicah_o）
▲Jessi在參加嘻哈節目《Unpretty Rapstar》以後爆紅，還拿下第2名的佳績，後續還因此發行單曲。（圖／IG jessicah_o）
憑藉《Unpretty Rapstar》爆紅　迎來事業高峰期

Jessi在二度返韓後，積極準備個人專輯，並以團體「Lucky J」成員身分展開演藝事業。但Jessi的巔峰期在2015年才正式開始，當時Jessi參加嘻哈節目《Unpretty Rapstar》，以紮實饒舌實力獲得第2名的佳績。而她曾在節目中說過「你憑什麼評斷我」、「我們不是1個組，這是1場競爭」等等發言，也因此成為名場面，讓Jessi強勢的形象深植人心。後續還與朴軫永合作單曲〈Who’s Your Mama〉，因此廣為人知。

▲Jessi（左）在圈內人緣極佳，每次發行專輯都有藝人好友為她宣傳，先前還曾替炫雅（右）反擊酸民。（圖／IG jessicah_o）
▲Jessi（左）在圈內人緣極佳，每次發行專輯都有藝人好友為她宣傳，先前還曾替炫雅（右）反擊酸民。（圖／IG jessicah_o）
圈內好友眾多　曾為泫雅槓上黑粉

事實上，Jessi除了擁有超強實力外，在人際關係上，與多名藝人都是好友關係，其中最著名的好友是高中時期就結下深厚友誼的Tiffany，有近20年交情的她們，至今見面仍然吵吵鬧鬧。而Jessi與泫雅也是多年的好閨密，在泫雅被網友質疑時，Jessi曾出面替泫雅黑粉回嗆，誰敢罵泫雅她一定回罵，霸氣護友的舉動也讓Jessi在演藝圈圈內人緣極佳，過去她也曾為王嘉爾、Lisa等後輩出面發聲，也難怪她每次發行專輯，圈內好友都爭相力挺。

▲Jessi因為愛美而投入整型，還大方公開動刀過的部位，並和粉絲闡述心聲，指出用自己賺來的財富變漂亮，沒有必要遮掩。（圖／IG jessicah_o）
▲Jessi因為愛美而投入整型，還大方公開動刀過的部位，並和粉絲闡述心聲，指出用自己賺來的財富變漂亮，沒有必要遮掩。（圖／IG jessicah_o）
大方承認整型　坦然面對想愛美的心情

Jessi不僅時常替好友嗆聲黑粉，對於自己的酸民也沒在客氣，這也是粉絲愛上Jessi的主因。Jessi時常推崇「愛自己」、「做自己」的理念，並大方承認自己有整型，坦言女人愛美就是天性，還曾公開表態，指出用自己努力賺來的財富塑造成自己喜歡的樣子，沒有必要遮遮掩掩，豁達的態度圈粉無數網友。當她面對網友的負面評論時，更是嗆辣回覆：「這是我的身體，我為我自己感到驕傲、自信，你們憑什麼評價我」、「不喜歡可以別看」、「我自己花錢做的胸部，為什麼不能展現？」讓酸民啞口無言。

▲Jessi每次來台都非常接地氣，和台灣粉絲學習「台灣國罵」，讓粉絲嗨翻暴動，更霸氣寵粉，在左手臂上刺上有粉絲意義的刺青。（圖／IG jessicah_o）
▲Jessi每次來台都非常接地氣，和台灣粉絲學習「台灣國罵」，讓粉絲嗨翻暴動，更霸氣寵粉，在左手臂上刺上有粉絲意義的刺青。（圖／IG jessicah_o）
霸氣寵粉學習在地國罵　手臂刺青代表粉絲

Jessi不論在台上台下都以直率的個性深受愛戴，對待粉絲更是霸氣寵粉，不管被要求簽名、合照、擁抱，Jessi都來者不拒，還常與粉絲互動，形象非常親民。過去她來台時為了和台灣的粉絲們拉近距離，還特別去了解在地語言文化，並向粉絲秀出道地國罵，讓台下觀眾暴動，粉絲還笑稱：「罵髒話也不會被討厭的藝人！」

台味十足的模樣讓Jessi成為最接地氣的韓星之一。而Jessi的寵粉事蹟還有她左手臂上代表粉絲名的刺青，是一隻燕子叼著字母「J」的刺青，Jessi為此曾解釋，該圖案與她的粉絲名稱「Jebbies」有關，因為Jebbies音近於韓語的「燕子」，而「J」則象徵著Jessi本人，代表著「永遠和粉絲在一起」，所以當Jessi首度露出刺青時，讓不少粉絲大受感動。

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