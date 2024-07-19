勇士Podziemski新秀賽季表現不俗！老闆Lacob：他有潛力成全明星

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勇士老闆Joe Lacob昨日親自前往夏季聯賽現場觀看球隊比賽，而他也接受了記者採訪，其中談到Brandin Podziemski時，他表示球隊認為他未來有機會，能夠成為全明星等級的球員，「說實話，他讓我們眼睛為之一亮，我們非常激動，我們認為他將來會成為全明星，我們真的這麼認為。他為我們先發了很多比賽，就連Kerr都難以把他換下場，他必須讓他在場上，因為他表現得太出色了，他能做好很多事情。」
「Podziemski真的非常有自信，還擁有NBA等級的優良身體素質。在場上他可以做到任何他想做的事，他還有什麼是不能夠做到的呢？」Joe Lacob如此說到。
Podziemski展望新賽季 希望能幫到Curry更多
而Brandin Podziemski日前也談到對於球隊下個賽季的展望，他表示希望可以幫助到陣中一哥Stephen Curry更多，「現在球隊沒有Klay Thompson、沒有Chris Paul，我覺得我可以幫助到Curry更多，我想我可以彌補這一點。」
「我知道我們球隊的年輕人們都變得更好，這當然也包括老將，所以隨著他們離開，大家的角色與任務都會增加。第一年我進入了最佳新秀陣容，第二年我則希望能不辜負所有人對我的期待。」